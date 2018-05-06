69 suçtan aranan hamile hırsız, suçüstü yakalandı

Edinilen bilgilere göre, 9 Şubat 2017 tarihinde İzmit’in Kadıköy Mahallesi’nde bir evden 1 yüzük ile bilezik ve bir miktar para çalınması sonrasında şikayet üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrasında hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın 21 yaşındaki M.U. adlı kadın olduğu belirlendi. Yapılan tespit üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan M.U., 5 Mayıs 2018 tarihinde, İzmit Tepecik Maahallesi’nde bir ikamette hırsızlık yaptığı esnada polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan ve 8 aylık hamile olduğu belirlenen M.U. hakkında emniyetteki yapılan incelemede ise 69 farklı suçtan kaydı ve ikametten hırsızlıktan aranması olduğu tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan M.U., Kocaeli Adliyesine sevk edildi.