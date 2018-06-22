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22 Haziran 2018 17:46

70 izci Sarısu’da kamp yaptı

İzmit Belediyesi İzcilik Birimi’nin kamp çalışmaları devam ediyor.

70 izci Sarısu’da kamp yaptı

22 Haziran 2018 17:46


Muzaffer Gündüz liderliğindeki 70 izci, İzmit Belediyesi’nin Kandıra Sarısu’daki gençlik kampında 5 gün boyunca gönüllerince eğlenme imkanı buldu. İzciler, kampta kaldıkları süre boyunca doğada yaşam, iz takibi, kano, ormanda yaşam, gece yürüyüşü, gezintiler yapıp, bisiklete bindi, balık tutup, denizde yüzerek keyifli anlar yaşadı. Doğayı tanıyıp zararlı alışkanlıklardan uzak kalan izciler, kendilerine böyle bir imkan sağladığı için İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’a ve emeği geçenlere teşekkür etti.




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