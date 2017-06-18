80 Mardinli öğrenci Kocaeli’yle ‘Gönül Köprüsü’ kurdu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın başlattığı Gönül Köprüsü Projesi kapsamında şehir dışından gelen öğrenciler Kocaeli’nde ağırlanmaya devam ediliyor. Diyarbakır’dan bir çok öğrencinin dahil olduğu Gönül Köprüsü Projesi’ne bu kez Mardinli 80 lise öğrencisi katıldı.

Gönül Köprüsü Projesi kapsamında Mardin Fen, Mardin Anadolu, İMKB Mardin, Mardin Mefya ve Kızıltepe Ali Rıza Alpaslan Liselerinde eğitim gören 80 öğrenci 3 gün boyunca Diriliş Kampında konakladılar. Doğu ile batının kardeşliğine köprü olan proje kapsamında Mardin’den gelen 80 lise öğrencisi Kocaeli’nin en güzel yerlerini görme fırsatı yakaladı.

Diriliş Kampında konaklayan Mardinli öğrenciler burada birçok etkinliğe katıldılar. Gündüzleri doğa yürüyüşü yapıp ok atan öğrenciler akşamları da kamp ateşi etrafında toplandılar. Gençlik ve Spor Hizmetleri Başkanı Ali Bilgi Mardinli öğrencilerle bir araya gelerek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin gençlik çalışmaları hakkında bilgi verdi. 3 gün boyunca bungalov evlerde kalan öğrenciler gezilerinin son gününde Bilim Merkezi ve müzeleri ziyaret etti.

Birçok öğrencinin ilk kez uçağa binmesine ve ilk kez başka bir il görmesine olanak sağlayan geziye, öğretmenler de katıldı. Mardinli öğrenciler gezi kapsamında geldikleri Bilim Merkezi’ne büyük ilgi gösterdiler. Öğrencileri burada karşılayan Bilim Merkezi yetkilileri, merkezle ilgili detaylı bir sunum yaptı. Bilimsel deney ve uygulamaları yerinde deneme ve keşfetme imkanı bulan liseli gençler, Bilim Merkezi’nde özel tasarlanmış 200’e yakın deney düzeneğini inceledi. Optik illüzyon, yanardağ modeli ve hücre modeli hakkında bilgi alan öğrenciler, buradaki bilim atölyelerini de gezdi.

Kocaeli Bilim Merkezi ve Seka Kağıt Müzesi’ni görmekten dolayı son derece mutlu olduklarını kaydeden Mardinli gençler, kendilerine bu fırsatı sunduğu için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Öğrenciler ziyaretlerinin sonunda Seka Bilim Merkezi ve Kağıt Müzesi önünde fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Öğrenciler Kocaeli gezisi kapsamında Gayret Müzesi ve Hızır Deniz Müze Denizaltısını ve Seka park’ı da gezdi.