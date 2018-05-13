800 güreşçi, Hünkar Çayırı’nda ter döküyor

1453 Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri, ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in ve protokolün birlikte, katılımcıları ve güreşseverleri selamlamasıyla başladı. 1453 Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri’nde 14 boyda 42’si başpehlivan olmak üzere 800 güreşçi madalya için kıran kırana mücadele ediyor. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in ev sahipliğinde her sene düzenlenen Geleneksel Gebze 1453 Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri, Gebze Belediyesi Mehteran Bölüğü’nün seslendirdiği marşlara, alanı solduran güreşseverler hep bir ağızdan eşlik etti.

Okunan Kur’an tilaveti ve duaların ardından başlayan müsabakalar, çekişmeli mücadelelere sahne oluyor. 1, minik 2, teşvik, toz koparan ve deste boylarda kıran kırana müsabakalarla başlayan ve Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşlerinden sonraki en önemli güreş etkinlikleri arasında başı çeken Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri, zorlu mücadelelerle devam ediyor.