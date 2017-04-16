85 yaşındaki emekli öğretmen sandık başına koştu

Öte yandan Kocaeli’de sabah saatlerinde başlayan oy kullanımı öğlen saatlerinde yoğunluğu arttırdı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde oturan 85 yaşındaki yaşlı kadın, oy kullanmak için sandık başına gitti. Tekerlekli sandalye eşliğinde torunu ve akrabasıyla birlikte İzmit Endüstri Meslek Lisesi’ne gelen yaşlı kadın, çıkacak olan kararın Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

Çıkacak sonucun Türkiye için hayırlı olmasını dileyen 85 yaşındaki yaşlı kadın, "Tabiki de içimizde Atatürk gururu var. İnşallah yapılan işleri haklı olarak yaparlar. Ben yapılan işlerden memnunum. Oy kullanmak bana hiç zor gelmedi ve sandık başına koşa koşa geldim” dedi.

Öte yandan Kocaeli genelinde vatandaşlar oyunu sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kullanmaya başladı. Oy kullanma işlemlerini öğlen saatlerine bırakan birçok vatandaş ise sandık başında kuyruk oluşturdu.