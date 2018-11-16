9 ilde yakalanan 18 FETÖ şüphelisi asker, adliyeye sevk edildi

Kocaeli merkezli 9 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 18 asker, adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, “Ne mutlu Türk'üm” diyerek slogan attı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 24 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. 13 Kasım'da Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, Muğla, Çanakkale, Yalova, Balıkesir, Erzincan ve Şırnak'ta eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen şahıslardan 2 muvazzaf binbaşı, 1'i muvazzaf 2 yüzbaşı, 1'i muvazzaf 4 üsteğmen, 1 muvazzaf teğmen ve 3'ü muvazzaf; 1'i emekli 10 astsubay olmak üzere toplam 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şahıslardan 18'i emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye sevki sırasında şahıslardan birisi, “Ne mutlu Türk'üm” diyerek slogan attı. Öte yandan, firarda olan 2 kişinin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.