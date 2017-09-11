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11 Eylül 2017 17:35

92 sanıklı FETÖ davasında avukatların reddi hakim talebine ret

Kocaeli’de bugün başlayan Gölcük Donanma Komutanlığında görevli 92 kişinin yargılandığı FETÖ/PDY davasında sanık avukatlarının reddi hakim talebi, mahkeme heyeti tarafından reddedildi.

92 sanıklı FETÖ davasında avukatların reddi hakim talebine ret

11 Eylül 2017 17:35


Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının Gölcük Donanma Komutanlığındaki 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili hazırladığı iddianame kapsamında 92 sanıklı davanın ilk günü tamamlandı. Duruşmanın bir numaralı şüphelisi örgütün elebaşısı Fetullah Gülen oldu. Sanıklar arasında ise Tuğamiral Nazmi Ekici, Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, Tuğamiral Hayrettin İmren, Tuğamiral Tezcan Kızılelma, örgütün "mahrem abileri", subaylar ve astsubaylar yer aldı. Sanıklar, Kocaeli F Tipi Cezaevi’nin bulunduğu alanda oluşturulan Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktılar. Emekliye ayrılan ve davada müşteki sıfatıyla hakim karşısına çıkacak olan eski Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele ise İzmir’de ikamet etmesinden dolayı davaya dilekçe gönderdi.


Davada tutuklulardan bazılarının avukatları, dosya kapsamasında tutuklanan sanıkların aynı hakimin tutukladığını gerekçe göstererek mahkeme heyetinin değişmesi gerektiğini öne sürüp reddi hakim talebinde bulundular. Mahkeme heyeti ise avukatların reddi hakim taleplerini reddetti. Ayrıca mahkeme heyeti sanık avukatlarından gelen talep üzerine örgütün mahrem abileri hariç, diğer sanıkların taşınmaz ve ulaşım araçları hariç diğer mal varlıkları üzerindeki tedbiri de kaldırdı. Duruşma, sanıkların kimlik tespitinin tamamlanmasının ardından sona erdi.


Davanın 29 Eylül cuma gününe kadar 18 ve 26 Eylül günleri hariç mesai gün ve saatleri içerisinde devam edeceği bildirildi.




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