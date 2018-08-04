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04 Ağustos 2018 18:25

Abartı egzozlu aracı bağlanınca yumrukla camlarını kırdı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde abartı egzoz nedeniyle aracı bağlanan sürücü, çekiciye yüklenen aracının camlarını polisin gözü önünde yumruk ve tekmelerle kırdı.

Abartı egzozlu aracı bağlanınca yumrukla camlarını kırdı

04 Ağustos 2018 18:25


Olay, dün öğlen saatlerinde Çayırova E5 yol ayrımı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gebze-Çayırova bölgesinde rutin uygulama yapan trafik ekipleri, Uğur Y. idaresindeki 34 LPU 35 plakalı otomobili durdurdu. Araçta inceleme yapan trafik ekipleri, abartı egzoz takılı olduğunu belirledikleri aracı bağladı. Karara itiraz eden sürücü, tüm çabalarına rağmen polisleri ikna edemeyince çekiciye alınan aracının camlarını tekme ve yumruklarla kırdı. Trafik polislerinin de cep telefonlarıyla kayıt altına aldıkları anlarda aracın tüm camlarını kıran Uğur Y., daha sonra polise aracı götürebileceklerini söyledi. Sürücünün camlarını kırdığı araç, çekici ile otoparka götürüldü.




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