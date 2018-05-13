Kocaeli Kitap Fuarı’na katılan gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak, “Hak merkezli bir medeniyet kurmalıyız” dedi.

Gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Kocaeli Kitap Fuarı’nın son gününde “Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada yeni siyasal gelişmeler” konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. Dilipak, yeni bir dünya düzeni kurulduğuna dikkat çekerek, “Biz ise bu dönemde mazlumla müttefik olacağız. Mazlumun dini, dili sorulmaz. Bizim Hak merkezli yeni bir medeniyet kurmamız gerekiyor” dedi.

Yahya Kaptan Salon’da gerçekleşen söyleşide Dilipak, her şeyiyle yeni bir dünya düzeni kurulduğuna dikkat çekti. 18 yaşındaki bir çocuğun evinin bir köşesine çekilip Merkez Bankası gibi para üretebildiğini söyleyen Dilipak, “Bitcoin türü para borsası var. 10 saniyede bilgiye internet üzerinden ulaşıyoruz. Böyle bir dünyada yaşıyorsak ve bunların nasıl olduğunun farkında değilsek, çocuklarımıza nasıl bir dünya bıraktığımıza dikkat etmeliyiz" diye konuştu.

Dilipak bu çerçevede mazlumla müttefik olunması gerektiğini kaydetti. Mazlumun da dini ve dilinin sorulamayacağına vurgu yapan Dilipak, “Bize düşman olmayan herkesle ittifaklar gerçekleştireceğiz. Medeniyet Medine kelimesinden gelir. Birlikte yaşama iradesini ifade eder. Katılımcı, şeffaf olacaktır. İnsan merkezli değil hak merkezli olacaktır. Bizim Hak merkezli yeni bir medeniyet kurmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.