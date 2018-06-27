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27 Haziran 2018 12:44

“Açık Havada Tiyatro” etkinliği başlıyor

Kocaeli Şehir Tiyatroları’nın “Açık Hava Tiyatro” etkinliği kapsamında “Asalet Kumkuması” oyunu Kandıra Cebeci sahilinde sahnelenecek.

“Açık Havada Tiyatro” etkinliği başlıyor

27 Haziran 2018 12:44


Kocaeli Şehir Tiyatroları, “Asalet Kumkuması” isimli oyun ile ilçe meydanlarında seyirciyle buluşuyor. Kocaeli seyircisine açık havada tiyatro izleme keyfini yaşatacak olan oyun, Pervin Atamert tarafından Moliere’in “Kibarlık Budalası” isimli oyunundan uyarlandı. Ali Düşenkalkar’ın yönettiği “Asalet Kumkuması”, ilk olarak 29 Haziran’da Kandıra Cebeci Sahili’nde sahnelenecek. Asalet Kumkuması oyunu, tır tiyatrosu ile Kocaeli’nin diğer ilçelerinde de sahnelenecek.


Oyunlar 30 Haziran’da İzmit Sekapark uçurtma tepesinde sahnelenmeye devam edecek Oyun daha sonra 1 Temmuz Pazar günü Derince Harikalar Sahili, 2 Temmuz Pazartesi Gebze Cumhuriyet Meydanı ve 3 Temmuz Salı günü Değirmendere Çınarlık Meydanı’nda sahnelenecek. Oyunlar belirtilen günlerde saat 21.00’da başlayacak.




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