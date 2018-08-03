Açık Su Yüzme Şampiyonası başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Açık Su Yüzme Şampiyonası düzenliyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Karamürsel Belediyesi işbirliğinde 12 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek olan Açık Su Yüzme Şampiyonası, Kocaeli’nin Mavi Bayraklı Karamürsel Altın Kemer Halk Plajı’nda gerçekleştirilecek.

Şampiyona12 Ağustos Pazar günü Karamürsel Altın Kemer Halk Plajı’nda yapılacak. Şampiyona saat 08.00’da başlayacak. Şampiyona 12 kategoride düzenlenecek. Yarışlara 6’şar kategoride 11 yaş, 12 yaş,13 yaş 14-15 yaş, 16- 17 yaş, 18-19 yaş kız ve erkek yüzücüler katılacak. Tüm kategorilerdeki kız-erkek gruplarında birinci olanlara 750 TL, ikinci olanlara 500 TL, üçüncü olanlara ise 250 TL ödül desteği ve madalya takdim edilecek. Ayrıca yarışlara katılan tüm sporculara Büyükşehir Belediyesi tarafından anı madalyası, şapka, tişört ve bone gibi çeşitli hediyeler verilecek.

Öte yandan şampiyona için başvuru süresi devam ediyor. Başvurular, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin www.kocaeli.bel.tr ve www.sporkentikocaeli.com veya www.karamursel.bel.tr internet sitesi üzerinden yapılacak. Buradan istenilen belgeleri dolduracak olan sporcular, söz konusu belgeleri yarış günü ve yarış saatinden önce ilgililere teslim edecek. Şampiyonaya son başvuru 10 Ağustos 23.59’a kadar yapılabilecek.