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30 Temmuz 2018 13:01

Açılan her işletme Körfez’e değer katar

Kadim Yemek Dünyası’nın açılışında konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Böyle güzel işletmeler açılması Körfezimizin ekonomik anlamda gelişmesi için önemli” dedi.

Açılan her işletme Körfez’e değer katar

30 Temmuz 2018 13:01


Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Yarımca Mehmet Akif Ersoy Caddesi Petkim Park 2 Sitesi’nin altında hizmet vermeye başlayan Kadim Yemek Dünyası’nın açılışına katıldı. Açılışa ayrıca Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Körfez Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Recep Öztürk, AK Parti Körfez İlçe yöneticileri, STK temsilcileri, iş adamları ve çok sayıda davetli katıldı.


Kurdele kesimi öncesinde kısa bir konuşma yapan Başkan İsmail Baran, “İşyeri açılışları heyecandır. Onun için bir arkadaşımız işyeri açtığında onun o hayırlı gününe icabet edip destek vermek bizim toplumumuzun bir geleneğidir. Açılan her işletme ilçemize de değer katar. Böyle güzel işletmeleri açan müteşebbislerimizi kutluyorum” ifadelerini kullandı.




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