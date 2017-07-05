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05 Temmuz 2017 13:25

Adalet Yürüşünde ilk kez trafik tamamen kapatıldı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlatmış olduğu Adalet Yürüyüşünde 21.

Adalet Yürüşünde ilk kez trafik tamamen kapatıldı

05 Temmuz 2017 13:25

güne girilirken, D-100 karayolu İstanbul istikameti güvenlik sebebiyle ilk kez tamamen trafiğe kapatıldı.


Adalet yürüyüşüne saldırı olacağı ihbarı üzerine güvenlik önlemleri arttırıldı. Bugün alınan yeni karar doğrultusunda adalet yürüyüşü farklı bir sistemde devam edecek. Bu sistem, normalde yürüyüş yapılırken araç trafiğine açılan tek şeriti kapatıyor. Durum böyle olunca kapanan yollar, oluşan trafik gideceği yere ulaşamayan vatandaşları çileden çıkarttı. Vatandaşlar kapanan yollara tepki gösterirken D-100’de ters şeritten gitmeye çalışanlar da oldu.


Adalet yürüyüşünün güvenliğini sağlayan çevik kuvvet ve polis teşkilatı saat 11.00 da kapanan Körfez’in Şirinyalı mevkii D-100 karayolunu 4 saat sonra belli bir yere kadar açacaklarını belirttiler.




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