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04 Temmuz 2017 13:47

Adalet yürüyüşüne tepkiler sürüyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde 20.

Adalet yürüyüşüne tepkiler sürüyor

04 Temmuz 2017 13:47

gününe giren adalet yürüyüşü, Kocaeli’nin Derince ilçesinde vatandaşların yoğun tepkisini gördü.


Ankara’dan başlayan adalet yürüyüşü 20. gününün öğlen saatlerinde Derince’ye ulaştı. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde çok sayıda gurubun destek verdiği yürüyüş, yol boyunca vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Tepki gösteren şahıslar ise olay yaşanmaması için polis ekiplerinde hızla yürüyen guruptan uzaklaştırıldı. Aralarında eski Trabzonsporlu futbolcu Lemi Çelik’in de bulunduğu spor camiası temsilcileri ve Uludere olayında ölenlerin yakınları da Kemal Kılıçdaroğlu ile yan yana yürüdüler. Saat 12.00 sıralarında Derince’de bulunan İsmetpaşa Stadyumu önündeki alana gelen yürüyüş gurubu dinlenmeye çekildi. Grup iki buçuk saat sürecek öğle molasının ardından Körfez ilçesine doğru yürüyüşe geçecek.


Öte yandan, yürüyüş sırasında zaman zaman trafik yoğunluğunun oluştuğu güzergahta, polis ekipleri trafiğin normal seyrinde devam etmesi için yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor.




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