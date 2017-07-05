Adalet yürüyüşünün 21. günü başladı.

günü basın açıklamasıyla basladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasına tepki amacıyla Ankara Güvenpark’tan başlattığı yürüyüşün 21. gününe Kocaeli’nin Körfez ilçesinden başladı. Yürüyüş öncesinde basın toplantısı düzenleyen Kılıçdaroğlu, “Bugün adalet yürüyüşümüzün 21. güne başlıyoruz. Güzel bir atmosfer var. Umarım akşama kadar bu güzel atmosfer ve serin hava devam eder ve yürüyüşümüzü başarıyla tamamlamış oluruz. Bugün 5 Temmuz 1993 yılında cumhuriyet tarihimizin en büyük sivil katliamlarından biri oldu. Başbağlarda 33 vatandaşımız terör örgütü mensupları tarafından katledildi. Sabah muhtarı aradım. Her yıl anmaya miletvekili arkadaşlarımız giderlerdi ama bu yıl il başkanımız ve bir grup partili arkadaşımız gidecek. Muhtar beye bunu ifade ettim anlayışla karşıladı. Biz yine Başbağlar köyüne bütün oturanlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Ölenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Umarız bir daha bu tür felakatlerle Türkiye karşı karşıya kalmamış olur” dedi.

Adalet için yürüyüşe başladıklarını yenileyen Kılıçdaroğlu, “Adaletin ne kadar önemli olduğunu bütün vatandaşlarımıza anlatmak istedik. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu seçildi. Yeni göreve başladılar. 5-6 günlük görev süresi içerisinde bir kararname ile 780 hakim ve savcının yerini değiştirdiler. Niçin, hangi gerekçeyle. Siyasi otoritenin beklentilerine uygun yeni hakimler yeni savcılar görevlerine başlasınlar diye. Adaleti siyasetin emrine verirseniz Türkiye’nin başı beladan kurtulmaz. Adaleti siyasetin emrine verirseniz Türkiye’de demokrasi olmaz. Adaleti siyasetin emrine verirseniz insan hakları ihlalleri olur. Bütün bunları herkesin bilmesi lazım. Özellikle de ülkeyi yönetenlerin bilmesi lazım. Kendi adalet anlayışlarını değil evrensel adalet anlayışını hepimizin birlikte kabul etmemiz lazım. Hakan Balamir sinema dünyamızın en önemli sanatçılarından birisiydi. Hayatını kaybetti. Yakınlarına sanat dünyasına Allah’tan rahmet dileriz. Zaman zaman soruyorlar zayıfladın mı diye. Kemerde bir ilik kazandım onu ifade etmek istedim ama öyle 5 kilo vermem mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yürüyüşü başlattı.