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03 Haziran 2018 10:33

Adem Yavuz Mahallesi kapalı pazarına kavuşuyor

Gebze Belediyesi tarafından Adem Yavuz Mahallesi’nde inşa edilen modern kapalı pazar alanının yapımında son aşamaya gelindi.

Adem Yavuz Mahallesi kapalı pazarına kavuşuyor

03 Haziran 2018 10:33


Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in vizyon projelerinden biri olan çok fonksiyonlu modern kapalı pazar alanlarına bir yenisi ekleniyor. Adem Yavuz Mahallesi’nde bölge halkına hizmet edecek olan Adem Yavuz Modern Kapalı Pazar Yerinin inşaat çalışmaları tamamlandı. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, yapımında son aşamaya gelinen ve ince işçilik çalışmalarının sürüdüğü kapalı pazar yerinde incelmelerde bulundu. Toplam 8 bin 386 metrekare alan üzerine inşa edilen ve 5 bin 172 metrekare kapalı alana sahip olan Adem Yavuz Modern Kapalı Pazar Yerinde yapılan incelemede Başkan Köşker’e Başkan yardımcıları Nilay Ayran, Engin Güzel ve belediye meclis üyeleri eşlik etti.


Gebze’de hayata geçirdikleri modern kapalı pazar yerlerinin bir eşi olmadığını ifade eden Başkan Köşker, “Bizlerin yaptığı pazar yerleri, diğer pazar yerleri gibi her yeri kapalı değil. Her yeri kapalı olan pazar yerlerinde havasızlık ve koku sıkıntısı yaşanıyor. Bizim yaptığımız pazar yerlerinin Türkiye’de bir eşi, örneği yok. İnşaatımız artık bitti son rötuşlar yapılıyor. Mahallemize ve bölgeye hizmet verecek Adem Yavuz Modern Kapalı Pazar Yeri hayırlı uğurlu olsun” dedi.




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