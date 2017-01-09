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09 Ocak 2017 15:40

Adliye çatısından düşen buzlar tehlike saçtı

Adliye çatısından düşen buzlar tehlike saçtı

09 Ocak 2017 15:40

Kocaeli’de 3 gündür devam eden kar yağışı sonrasında adliye binası çatısında oluşan ve zaman zaman merdivenlere düşen buz sarkıtları, vatandaşlara tehlikeli anlar yaşattı.
Kocaeli Adliyesi çatısında biriken ve zaman zaman zemine düşen buz sarkıtları, adliyeye giren vatandaşların tehlikeli anlar yaşamasına neden oldu. Vatandaşların geçişleri sırasında adliye merdivenlerine düşen yaklaşık 20 santimetre uzunluğundaki buz sarkıtları şans eseri yaralanmalara neden olmadı.
Adliyeye giriş çıkış yapan vatandaşlar ise zaman zaman düşen buz sarkıtlarından korunmak için çeşitli tedbirler aldılar. Vatandaşlardan bazıları korku içinde koşarak geçmeye çalışırken, bazıları ise başlarını şemsiye, çanta ve elleriyle kapatarak geçmeye çalıştılar. Öğlen saatlerinde güneşin etkisini göstermesiyle daha da tehlikeli anlar yaşatan buz sarkıtlarından kurtulan bazı vatandaşlar ise, “Kıl payı kurtulduk” dedi.



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