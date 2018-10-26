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Adliyeye sevk edilen DEAŞ şüphelileri polis ve basın mensuplarına saldırdı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, terör örgütü DEAŞ’la bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, terör örgütü DEAŞ'la bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında şüpheli ve yakınları, basın mensupları ile polislere saldırdı.


Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 23 Ekim Salı günü gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'la bağlantısı olduğu iddia edilen 11 kişi gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda kuru sıkı tabanca ve örgütsel materyal ele geçirildi. Kocaeli ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü DEAŞ'a eleman topladığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri eşliğinde gerçekleşen sevk sırasında DEAŞ şüphelileri ve yakınları, basın mensupları ile polislere saldırdı.


Görüntü alınmasını engellemek amacıyla polise ve basın mensuplarına saldıran şahıslar, polis ekiplerince etkisiz hale getirildi.

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