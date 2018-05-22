AFAD heyetinden Deprem Müzesi’ne ziyaret

AFAD Kocaeli ekibi, teknik inceleme için Kocaeli’ye gelen yabancı misafirleri ile İzmit Belediyesi tarafından yaptırılan 17 Ağustos Deprem Anma ve Farkındalık Müzesi’ni ziyaret etti. Müzeyi gezen AFAD ekibi ve misafirleri müzeyi beğendiklerini dile gietirdiler. Cephanelik bölgesinde yaklaşık 10 milyon lira harcanarak yaptırılan ve dünyanın sayılı deprem müzesinden birine deprem anını da yaşayan konuklar, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ı böyle bir projeyi kazandırdığı için ne kadar teşekkür etsek azdır” dediler.

Öte yandan, Solaklar Ortaokulu’ndan 52, Hendek Mesleki Eğitim Teknik Anadolu Lisesi’nden de 16 öğrenci, öğretmenleriyle birlikte Deprem Müzesi’ni ziyaret ederek ilgililerden müze hakkında detaylı bilgi aldılar. Simülasyon alanında depremi tecrübe etme fırsatı da bulan öğrenciler deprem öncesinde, deprem sırasında ve deprem sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi aldılar.