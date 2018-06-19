Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2018 10:42

AFAD’dan bir günde iki arama kurtarma operasyonu

Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü, aynı gün Derince ve Kandıra ilçelerinde kaybolan 2 vatandaş için arama kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

AFAD’dan bir günde iki arama kurtarma operasyonu

19 Haziran 2018 10:42


18 Haziran Pazartesi öğleden sonra Derince Kaşıkçı Mahallesi Kayalar Mevkiinde kaybolan Şükrü Öztürk (50) için yapılan kayıp ihbarı ile harekete geçen Kocaeli AFAD ekibi bölgede Jandarma ve mahallelilerle arama kurtarma çalışmalarına başladı. Psikolojik tedavi gördüğü bilgisi verilen vatandaş, ekiplerin 2 saatlik araması sonrası Pınarbaşı mevkiinde ormanlık alanda bitkin halde bulunarak 112 ambulans ekibine teslim edildi.


18 Haziran gecesi saat 02.00 da Kandıra Tatarahmet Mahallesinde de alzheimer hastası Akif Başsungur’un (88) kayıp olduğu ihbarı alındı. Olay yerine intikal eden AFAD ekibi, yatsı namazında görülen kayıp vatandaşın o zamandan bu yana bulunamadığı bilgisiyle aramalara başladı. Jandarma ve mahallelilerin de destek verdiği aramalar sabah saatlerine kadar sürdü. 3 saatlik arama sonrası köy yakınlarında ağaçlar arasında aşırı bitkin halde bulunan alzheimer hastası yaşlı vatandaş 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç