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28 Şubat 2018 11:41

AFKOM’dan soğuk hava ve yağış uyarısı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü yağışlı hava ile ilgili uyarıda bulundu.

AFKOM’dan soğuk hava ve yağış uyarısı

28 Şubat 2018 11:41


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü soğuk ve yağışlı hava nedeniyle vatandaşları uyardı. AFKOM’un verdiği bilgiye göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1.Bölge Müdürlüğü’nden alınan veriler doğrultusunda bölge genelinde bugünden itibaren etkisini gösteren ve 1 Mart’a kadar devam edeceği tahmin edilen soğuk, yağışlı ve kar yağışlı hava ile ilgili uyarı yapıldı.


Belirtilen tarihler arasında olası yağışlar nedeni ile su baskını, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar oluşabileceği ifade edildi. Bu tarihler arasında sokağa çıkacak vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmaları istendi.


Yağışların gerçekleşeceği tarihler arasında trafiğe çıkacak vatandaşların araçlarına kışlık kar lastiği takmaları, trafiğe çıkmaya zorunlu araçların araçlarında zincir takoz ve çekme halatı bulundurmaları gerekiyor. Vatandaşlardan emniyet ve karayolları ekiplerinin bildirdikleri yol güzergahlarını kullanmaları, yoğun olan yolların mümkünse kullanılmaması isteniyor. Oluşabilecek kaza ve yoğun yağışa maruz kalanların Emniyet 155 ve 112 Acil Ambulansı aramaları önem belirtiliyor.




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