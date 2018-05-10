Emekli Uzmanlar Derneği Genel Başkanı Esef Merdoğlu, Çanakkale Zaferinin yıldönümünde zaferle neticelenen Zeytin Dalı Harekatını değerlendirdi. İhlas Haber Ajansına açıklamalarda bulunan Merdoğlu, Zeytin Dalı Harekatında binlerce uzman erbaşın, görev aldığını ifade etti.

“Uzman Erbaşlar TSK’nın bel kemiği”

1990’lardan beri profesyonel sisteme geçilmeye çalışıldığını söyleyen Merdoğlu, “Günümüz itibari ile geçildi. Bölgeyi izlediğimiz zaman görüyoruz ki bütün Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları ve Jandarma Genel Komutanlığı unsurlarının tamamı profesyonel. Yani yükümlü askerlik yapan Mehmetçik yok. Hep uzman çavuşlar, uzman onbaşılar, subay ve astsubaylarımız savaşıyor. Savaşçı personel eskisi gibi gidip de 12 ay askerlik yapayım, 15 ay askerlik yapayım oradan da memleketime gideyim değil, artık işi bilenler yıllardır bölgede olanlar. Profesyonel sisteme geçtik. Bugün Zeytin Dalı’nda da daha önce Elbab’ta da inşallah Münbiç’te de kahramanlıkları sağlayan tek sebep ordunun yüzde yüz profesyonelleşmesi. Burada da uzman erbaşlar Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki profesyonel sistemin sahadaki savaşçı gücünü, bel kemiğini oluşturuyor” dedi.

“80’lerde hazırladığımız yönerge ve yönetmelikleri kullanıyoruz”

Uzman Erbaşların yaşadığı sıkıntılardan da bahseden Merdoğlu, “Her alanda yıllardır bu işi yapanlar arasında, nefes almak kadar doğal bir şekilde savaşanlar var. Orduyu profesyonelleştirdik ancak kanun, yönerge ve yönetmelikleri çok amatörce hazırladık. 80’lerde hazırladığımız yönerge ve yönetmelikleri kullanıyoruz hala. Örnek vermek gerekirse şu anda Afrin’de savaşan, ölümle burun buruna olan uzman erbaşın düşündüğü, ‘Sözleşmeliyim ben.’ Yani uzman erbaşlar hala sözleşmeli. Bugün devlet taşeron kadroda çalışanların hepsine kadro verdi. Yani sözleşmeli zabıta, sözleşmeli öğretmen, hemşire kalmadı. Bunların arasında sözleşmeliyi bitirirken ilk düşünmemiz gereken şey, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki sözleşmeli uzman erbaş kadrosu. Kaldı ki bugün Afrin ’deki savaşa ara verip yıllık izne ayrılanlara diyecekler ki, şu burnumuzun dibindeki ordu evinin kapısında ‘Hop, giremezsin.’ Neden? ‘Uzman erbaşlar giremez’ diyecekler”

“Tek unuttuğumuz kısım, sırtımızda tabutunu taşıdığımız uzman erbaşlar”

Tam anlamıyla, mali ve sosyal haklar açısından bütün ihtiyaca cevap veren bir sistemin kurulması gerektiğini söyleyen Merdoğlu, “Yeni bir kanun yazılmalı. Bu talebimizi kendimize ait dosyalarımızla, aylık düzenli şekilde hem Türkiye Büyük Millet Meclisine hem Başbakanımıza hem de Cumhurbaşkanımıza sunuyoruz. Allah nasip ederse bu hafta içerisinde yine seçim münasebetiyle görüşmelerimiz olacak. Biz şunu istiyoruz, emekli maaşlarına yılda iki defa ikramiye verelim dendi, iyi bir gelişme. Taşeron işçilerin hepsi kadroya alalım dendi, iyi bir gelişme. Askeri ücrete zam yapıldı, iyi bir gelişme. Tek unutulan kesim var. Bugün sırtımızda tabutlarını taşıdığımız ve imam bize soruyor ya ‘Şehide hakkınızı helal ediyor musunuz’ diye. O şehit sözleşmem biterse ben ne yapacağım nereye gideceğim, çocuğuma nasıl bakacağım stresinin altında çalışıyor” şeklinde konuştu.

“Uzman erbaşlar görevde kullandığı silahı kendisi alıyor”

Uzman erbaşların, görevde kullandıkları tabancayı kendi paraları ile aldıklarını ifade eden Merdoğlu, “Bu, o bölgede görev yapanlar sıkıntılarımız arasında üst sırada. Batı’da görev yapanlar için arka sırada. Lojman sıkıntısı. Bugün büyük şehirlerde kiraların durumu malum. Bir lojman ne kadar kıymetlidir dimi o şehirlerde. Ama Türk Silahlı Kuvvetlerinin yüzde 75’ini oluşturan uzman erbaşlara her 100 lojmandan istihkak olarak verilen yüzde 2 buçuk.”

“Şehit olan askerlerimizin yüzde 80’i uzman erbaş”

Hiçbir zaman sayılarla oran kurmadıklarının altını çizen Esef Merdoğlu, “Şehit haberlerimizden, cennete yolcu ettiklerimizin yüzde 80 oranın bir uzman erbaş olduğunu görüyoruz. Bunun karşılığı şu, vatan için ölenlerin asla rütbesi olmaz. Onlar en büyük rütbedeler. Ama birde dünya gerçekleri var. Bu kadar ölümle burun buruna çalışan başka bir meslek grubu Türkiye’de yok. Sesimizin duyulmasını istiyoruz. Hiçbir zaman aşırı uçlarda bir isteğimiz de yok” diye konuştu.

“Uzman çavuşlar sahadan yetişsin, birikimi ile öğretmen olsun”

“Öyle bir zümre haline gelsin ki, çocuklar büyüyünce uzman çavuş olacağım desin” açıklamasında bulunan Esef Merdoğlu, “Biz zaten asker milletiz. Bakın askerlik 18 aylardan 12 aya düştü. Yani Türk Silahlı Kuvvetlerinde bir yenileme hareketi var. 12 aya düşmesinin birinci sebebi ordunun profesyonelleşmesi. Biz bu süreyi daha aşağılara çekelim ama uzmanlığa olan rağbeti arttıralım. Daha kaliteli insanlar başvursun. Ve onlara birde yükselmek için kariyer hedefi tanıyalım. Bugün milli savunma akademisi rektörü ile görüştük. Astsubay alacaklar, subay alacaklar, dış kaynaktan alıyorlar. Bizde subay olmak isteyen bir vatandaş kesimi var, onlara ne yapalım ne diyelim yani. Subay olmaya niyetlenen kişi bilecek ki ben uzmanlıktan başlamalıyım. Üniversite mezunu gelsin uzman çavuş olsun. Biz zaten arazide bir kişiyi en fazla 10 yıl kullanabiliyoruz. 10 yılın sonunda bu tecrübeyi heba etmeyelim, okutalım astsubay olsun. Hak eden subay olsun. Yukarı kadrolar bilsinler. Siz bugün Ankara Bölge Müdürüsünüz değil mi? Bu işe nereden başladınız? Araziden, muhabirlikten başladınız. Türk silahlı kuvvetleri de böyle olsun. Sen kaliteli personel al uzman çavuş olarak 10 yıl dağlarda kullan, savaştır. Biriktirdi, beyni doldu bunları aktarması lazım, al astsubay yap, öğretmen yap, kurs birliklerinde öğretmenlik yapsın. Böylece en tepedeki kısım en alttakinin ızdırabını, derdini de anlar. Bugün maalesef Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan uzman erbaşların en büyük sıkıntısı işsiz kalma ihtimali, istikbal endişesi. Bu yiyip bitiriyor insanı” açıklamasında bulundu.