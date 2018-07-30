Afyon’un kültürel değerleri Darıca’da sergilendi

gerçekleştirilen Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında düzenlenen Afyonkarahisarlılar dernek gecesine Afyon protokolü yoğun ilgi gösterdi.

Afyonlular Dernek Yönetimi, program öncesi vatandaşlara Afyon’un yöresel yemekleriyle ağırlarken, geceye değişik bölgelerden binlerce insan katıldı. Programa AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Av. Burcu Köksal, Taşoluk Belediye Başkanı Murat Öner, Ahmetpaşa Belediye Başkanı Osman Geyik, Akören Belediye Başkanı Mustafa Duyar, Sinanpaşa Belediye BaşkanıMurat Karakoyun, Tınaztepe Belediye Başkan V. Muammer Özek, İhsaniye Belediye Başkanı Şaban Çubuk, Mhp Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet Kocacan, Afyonkarahisar İl Kültür Müdürü Mehmet Tanır, Afjet Afyonspor Kulüp Başkanı Hamit Çakır, Afyonkarahisar İl Genel Meclis Üyesi Hamit Çakır ile bölge protokolü katıldı.

Binlerce insanın Darıca sahiline akın ettiği gecede Darıca Afyonlular Derneğinin oluşturduğu folklor ekibinin, Afyon Yöresi Folklor gösterileri ile Mehteran Takımı’nın konseri izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Protokol davetlileri yaptıkları kısa selamlama konuşmalarında başta Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak olmak üzere, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ederken, birlik ve beraberlik mesajları vererek hemşehrileri ile birlikte olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Afyonkarahisarlılar Dernek Başkanı Cafer Üstü, başta Afyon’dan gelen protokol üyeleri olmak üzere gecede kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. Gecede söz alan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise, her akşam farklı bir ilin kültürünü yaşayarak birlik ve beraberlik içinde ülkemizin en uzun soluklu etkinliklerinden birine imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Karabacak, "Etkinliklerimize göstermiş olduğunuz ilgi ve alakaya teşekkür ediyorum. Sizleri yanımızda görmek, bizleri daha güzel projeleri hayata geçirmeye teşvik ediyor. Sizlere en iyi şekilde hizmet etmek için çalışıyoruz.Hepinize iyi eğlenceler diliyorum" diyerek vatandaşları selamladı.

Protokol konuşmalarının ardından Başkan Karabacak ve Afyonlular Derneği tarafından protokol üyelerine günün anısına plaket ve hediye takdimi yapılırken, gecede sahne alan İlhami Yıldırım ve Şaban Gürsoy birbirinden hareketli parçalarla sahili dolduran binlerce vatandaşa keyifli anlar yaşattılar.