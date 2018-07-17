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17 Temmuz 2018 15:02

Ağaçlar sulama çalışmasıyla büyüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ile genelindeki 1 milyon 607 ağacın sulamasını düzenli aralıklarla yapıyor.

Ağaçlar sulama çalışmasıyla büyüyor

17 Temmuz 2018 15:02


Doğaya ve yeşil alanlara önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki boş alanları bir yandan ağaçlandırırken bir yandan da bakımını gerçekleştiriyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri, il genelindeki 169 bölgede, sulanmaya ihtiyacı olan 1 milyon 607 bin ağacın sulamasını düzenli aralıklarla yapıyor. Park ve bahçeler, cadde ve sokakların yanı sıra, boş arazilerde yapılan ağaç sulamalarıyla yeşil örtünün canlı kalması sağlanıyor. Büyükşehir Belediyesi Kocaeli’nde, 2018 yılında Haziran ayı itibariyle 189 bin ağaç dikimi gerçekleştirdi.


Kocaeli’nin tüm ilçelerinde yapılan sulamalar 15 adet arazöz aracıyla yapılıyor. 169 bölgede gerçekleşen sulamalarda 1 milyon 607 bin ağacın sulaması düzenli bir şekilde yapılıyor. Çalışmalar kapsamında yakın dönemde dikilen 700 bin ağaç ise iki haftada bir sulanıyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri yeşilin korunması için özenli bir çalışma yürütüyor. 1 milyon 607 bin ağacın tek tek sulamasını yapan ekipler, arazözler ile her ağaca 20 litre su veriyor.




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