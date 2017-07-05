Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2017 15:09

Ağrı, Pişmaniye Festivali ile şenlenecek

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 9.

Ağrı, Pişmaniye Festivali ile şenlenecek

05 Temmuz 2017 15:09

Pişmaniye Festivali, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın isteği ile Ağrı merkez ve Diyadin’de gerçekleştirilecek.


Diyadin ve Ağrı’da ayrı ayrı etkinliklerle gerçekleştirilecek Pişmaniye Festivali için İzmit’ten 85 kişilik bir heyet bu ile gidecek. İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri, pişmaniyeciler, STK temsilcileriyle basın mensuplarından oluşan heyet bölgede festivalin yanı sıra çeşitli açılış ve etkinliklere de katılacaklar.


İzmit’in gelenekselliğini, Ağrı ve Diyadin’de yaşatacak olan etkinlikler kapsamında 8 Haziran Cumartesi günü saat 14.00’de Diyadin Meydanı’nda pişmaniye çekimi ve halka dağıtımı, halk oyunları gösterileri yapılacak. 8 Haziran Cumartesi günü saat 16.00 da ise İzmit Belediyesi tarafından Eleşkirt’e yaptırılan saat kulesinin açılışının ardından festivalin Ağrı bölümündeki etkinliklere geçilecek.


Ağrı merkezde saat 17.30 da başlayacak etkinliklerde Cumhuriyet Caddesi’nde Başkan Doğan, Ağrı Valisi, milletvekilleri ve protokol heyeti hep birlikte pişmaniye çekip, halka ikramda bulunacaklar. Etkinlikler kapsamında halk oyunları gösterileri, semazen gösterisi de yapılacak. 8 Haziran Cumartesi günü saat 19.00’da 15 Nisan Spor Salonunda da sema gösterisi gerçekleştirileceği bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    30°C
KOCAELİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 11 ŞEVVÂL 1438
  • 05 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:10
  • Güneş :05:28
  • Öğle :13:16
  • İkindi :17:16
  • Akşam :20:43
  • Yatsı :22:41
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!