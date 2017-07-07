Ağrılılar pişmaniyeye doyacak

Pişmaniye festivalinin 9’uncusu İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın isteği ile Ağrı’da yapılıyor. 8 Temmuz Cumartesi günü Diyadin ve Ağrı merkezde kazan kazan pişmaniyeler çekilip halka dağıtılacak. Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın da katılacağı festival için İzmit’ten Ağrı’ya 85 kişilik bir heyet gitti. Festivalinin ilk etkinliği Cumartesi günü saat 14.00 de Diyadin’de pişmaniye çekimi ve çekilen pişmaniyelerin halka dağıtımı ile başlayacak. Halk oyunları gösterileriyle çeşitli etkinliklerin de yer alacağı buradaki etkinliğin ardından İzmit heyeti Eleşkirt’e geçecekler. Saat 16.00 da Eleşkirt’teki etkinlikte Başkan Doğan’ın isteği ile İzmit Belediyesi tarafından yaptırılan İzmit’teki saat kulesinin küçültülmüş bir benzeri olan saat kulesinin açılışı yapılacak.

Festivalin son etkinlikleri aynı gün saat 17.30’dan itibaren Ağrı merkezde düzenlenecek. Pişmaniye çekimi ve halka dağıtılması, sema gösterisi, halk oyunu gösterileriyle festivalin coşkusunu Ağrılı vatandaşlar da doya doya yaşayacak. Akşam saat 19.00 da 15 Nisan Spor Salonunda sema gösterisiyle sonlanacak festivale katılan İzmit heyeti 9 Temmuz Pazar günü dönecek.