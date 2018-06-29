Ahmet Davutoğlu: Hekimlik mesleği en asli ve en asil meslektir”

Aslidir. Çünkü ilk insandan bu yana mevcudiyetini sürdürmüştür. Asildir, çünkü bir varoluş mucizesi olan insanla doğrudan ilişkilidir” dedi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu Tıp Fakültesi’nden mezun olan yeğeni Ayşenur Babaoğlu’nun mezuniyeti için Kocaeli’ye geldi. Baki Komsuoğlu Kongre Merkezi’nde düzenlenen törene Davutoğlu’nun yanı sıra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Davut Kavranoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak ve mezun öğrencilerin aileleri katıldı.

Mezuniyet töreninde konuşan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Hayatta üç ilişki var ki ikame edilemez. İlişkileri yürüten kişilerin yerine başka kişileri koymak mümkün değildir. Birisi anne baba ile çocuk arasındaki ilişki. Anne ve babanın gözünde çocukların yerini, çocukların gözünde de anne babanın yerini hiç kimse alamaz. İkincisi koca karı ilişkisi. Bir öğretim görevlisi olarak her birini gördüm. İyi bir hoca ile öğrenci arasındaki ilişkiyi başka hiçbir şeyle ikame edemezsiniz. Üçüncüsü de eşim üzerinden gördüğüm hekim hasta ilişkisi. Hekimle hasta arasındaki ilişki mekanik ve profesyonel bir ilişki değil, gönlüm zihnin, ruhun, muhabbetin gördüğü bir ilişkidir. Dolayısıyla bugün bu salonda bu üç ilişkinin de öznelerini görmekten büyük bir onur duyuyoruz. Bundan sonra bu evlatlarımız üzerinde şifa bulacak insanlar için özel bir gündür. Evladını yetiştirip mezun etmek anne babalar için bir onur meselesidir. Hekim çocuğunuzun tedavi ettiği her hasta size minnet duyup dua edecektir” dedi

“Hekimlik mesleği en asli ve en asil meslektir” diyen Davuroğlu, “Aslidir. Çünkü ilk insandan bu yana mevcudiyetini sürdürmüştür. Asildir. Çünkü bir varoluş mucizesi olan insanla doğrudan ilişkilidir. Bu bağlamda bir kısmı hekimlik mesleğinin doğrudan teorik kısmını diğer kısmı da pratik ayrışma istemektedir. Hekimlik mesleğini icra ederken hiçbir zaman bir insanı tedavi edilecek bir nesne gibi görmeyin. İnsan vücuduna yaklaşırken, bir öğretmen gibi ders almak lazım. Onu bir nesne alarak görürseniz hekimlik ruhuna göre davranmamış olursunuz” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Ahmet Davutoğlu Tıp Fakültesi Bölüm birincisi İpek İzgin, ikinci Öykü Akkaş ve Aslı Altınbezer’e mezuniyet belgelerini verdi. Ayrıca Davutoğlu yeğeni Ayşenur Babaoğlu’na da mezuniyet belgesini verdi. Şeyma Kavranaoğlu ise mezuniyet belgesini amcası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Davut Kavranoğlu’nun elinden aldı.