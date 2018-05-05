Ahmet Selçuk İlkan “Beni zorla şair yaptılar”

Kocaeli Kitap Fuarı’na konuşmacı olarak katılan Ahmet Selçuk İlhan, “Beni zorla şair yaptılar” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı’nda ’Ayrılıkların şairi’ olarak tanınan Ahmet Selçuk İlkan, Kılavuz Gençlik Sahnesinde verdiği muhteşem şiir dinletisi ile salonu dolduran hayranlarını büyüledi. Ahmet Selçuk İlkan, yazdığı ve şarkı haline gelen şiirlerini müzik eşliğinde seslendirirken, dinleyiciler de sık sık şarkılara ve şiirlere eşlik etti.

Kılavuz Gençlik Sahnesi’nde gitarist eşliğinde sahneye şiir yorumlayarak sürpriz bir şekilde çıkan Şair Ahmet Selçuk İlkan, “Matematik derslerinde şiir yazardım. Hocam bir gün fark etti ve çok kızdı. Bırak bu şiir işlerini dedi. Yıllar geçti ben bırakamadım. Nasıl şair olduğumu soruyorlar. Güldüm, ağlattılar. Sevdim, aldattılar. Sarıldım, bıraktılar. Sağ olsun dostlar, beni zorla şair yaptılar" dedi.

Bu yıl 10’uncu kez düzenlenen kitap fuarı için alın teri döken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nu ve ekibini kutladığını da dile getiren İlkan” Sizleri de yürekten seviyorum. Hayatınızı şiirler kadar güzel yaşayın. İnadına sevin, inadına mutlu olun. Ben inadına neler yapmadım ki Sizler şiirler kadar özelsiniz” diye konuştu.

Dinletinin ardından Şair Ahmet Selçuk İlkan’a katılımlarından dolayı Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Kocaeli Kitap Fuarı ajandası takdim etti.