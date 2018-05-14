Kocaeli Kitap Fuarı’na katılan arih Profesörü, Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, “ Biz köyü kasabası her şeyi ilim olan bir milletiz” dedi.

10. Kocaeli Kitap Fuarı’nda Tarih Profesörü, Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil Kılavuz Gençlik sahnesinde dinleyicilerine 2. Abdülhamit Han’ı anlattı.

“Ramazan ayı ecdadımızın şarj olma ayıydı” diyerek söyleşisine başlayan Tarih Profesörü, Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil “İkindi ve akşam arası vaaz dinler ilmi faaliyetlerde bulunurlardı. Ramazan ayını tatil ile geçirirlerdi, ilme vakit ayırırlardı, yıl içinde başka tatil yapmazlardı. Biz köyü kasabası her şeyi ilim olan bir milletiz. İlim rütbesi rütbelerin en yücesidir. Böyle bir milletin çocukları okuma özürlü diye anılıyor mümkün mü? Osmanlı’nın yüzde 3’ü okuma biliyor diyorlar, tarihimizin en büyük yalanı budur. Osmanlı’da yüzde 3 okuma denilen oran medreseye giden talebelerin oranıydı. Bugün yüzde 99 okuma yazma oranı diyorsak ilkokula gidenlerin oranını söylüyoruz. Öyleyse Osmanlı’da sübyan mektepleri ne oluyor? 5 ila 10 yaş arasında bu çocuklar ders alıyordu. Osmanlı döneminde halkın yüzde 99’u okuryazar dersem bir tek kişi dahi aksi bir belge çıkaramaz. Osmanlı’da bütün mescitler ve camiler mektepti” dedi.

Eğitimi isteyen kişilerin alabileceğini belirten Şimşirgil, “Ben bugün Osmanlı tarihini anlatırken bana hocam bırak bu Arapları Osmanlıları diyorlar, adam kendini maydanoz zannediyor. Sen gökten zembille mi indin? Tarihini bileceksin, bilmezsen her şeyini kaybedersin. Milletimiz tarihini öğrenirse haritasını kendisi çizer. Tarihini bilmezse haritanızı biz çizeriz diyor batılılar. Eskiden öğrencilere talebe denirdi, ilmi talip olan alırdı. Bizim önce çocuğumuzu ister hale getirmemiz lazım, çocuğumuza paradan önce ilmi sevdirmemiz lazım. Allah parayı istediğine verir, ilmi her isteyene verir” diye konuştu.

Abdülhamit Han dönemini iyi bilmek gerektiğini ifade eden Şimşirgil, “Abdülhamit Han ‘Şayet bu ülkeyi 10 yıl idare edebilirlerse, yüz yıl idare etmiş sayılırlar’ demişti. Abdülhamit Han tahttan indirildiğinde 7 milyon kare toprağımız vardı. Tarihimiz unutuldu. O zaman mevcut bir halifelik 10 atom bombasına eşit görülüyordu. Bugün bizi bize kırdırıyorlar, bizsiz bize 7 değil 700 düvelin gücü yetmezdi. 3 bin yıllık tarih okuyorum, okutuyorum, iddia ediyorum ki, bizsiz bizi yenemezler” şeklinde konuştu.

Dönemin iç olaylarına da değinen Şimşirgil, “Abdülhamit Han’ı anlamak her şeyi anlamaktır diyenler bile onu anlayamıyor. Abdülhamit Han’ı anlamak için döneminin FETÖ’sünü iyi tanımak lazım. Bugün hala Cumalettin Afgani alim diye tanıtılıyor bizlere. Afgani tam bir FETÖ, tam bir İngiliz adamıydı. O dönem onu sevenler, padişahı sevemediler, düşman oldular. Aynı bugün FETÖ’nün etrafında görmüyor muyuz? Devlet düşmanları aynı oyunlara devam ediyorlar. Japonlar gençlerine önce Nagazaki ve Hiroşima’yı sonra modern fabrikalarını gösteriyorlar, bende diyorum ki biz gençlerimize gösterelim Türk yurtlarını, atalarımızın yattığı coğrafyaları, sonra bugün ki tarihimizi okutalım” ifadelerini kullandı.

Kitap Fuarı hakkındaki düşüncelerini de ileten Şimşirgil,” Kocaeli Kitap Fuarı’nı düzenleyenleri gerçekten takdir ediyorum. Türkiye’nin bir numaralı Kitap Fuarı, kitaba verilen, eğitime, ilme verilen önem budur. Gençlerimizi elimizden alırlarsa Türkiye’yi Dünyanın birinci devleti dahi yapsak, bir gecede dahi bitirirler. Onun için belediyelerimizin en büyük önemi buralara vermesini istiyorum. Bu yıl Kocaeli’nde bu yıl 10. su yapıldı, ben en canlı kalabalık gençliği Kocaeli Fuarı’nda görüyorum” diyerek söyleşisini tamamladı.