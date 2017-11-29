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29 Kasım 2017 13:13

“Aile Okulu” ile KO-MEK kursiyerleri bilinçlendiriliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “KO-MEK Aile Okulu” Projesi 7.

“Aile Okulu” ile KO-MEK kursiyerleri bilinçlendiriliyor

29 Kasım 2017 13:13

dönem eğitimlerinin 4. hafta programı Davranış Bilimleri Uzmanı Şengül Yiğit’in katılımı ile gerçekleştirildi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları(KO-MEK), Kasım 2014’ten bu yana gerçekleştirdiği Aile Okulu Projesi, alanında uzman eğitmenlerin katılımı ile devam ediyor. Toplam 5 hafta süren Aile Okulu eğitimlerinin 7. dönem 4. hafta programı Davranış Bilimleri Uzmanı, ASPB ATHGM AEP Formatörü ve İstanbul Kadın Platformu Derneği Başkanı Şengül Yiğit’in “Evlilikte Duygusal Zeka” konulu eğitimi ile başladı.


Leyla Atakan Kültür Merkezi Şefik Postalcıoğlu Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen sabah oturumunda kursiyerlere eğitim veren Davranış Bilimleri Uzmanı, ASPB ATHGM AEP Formatörü ve İstanbul Kadın Platformu Derneği Başkanı Şengül Yiğit katılımcılara evlilik öncesi ve sonrasında yapılması gereken duygusal davranışlar hakkında öğütler verdi. Katılım yoğunluğundan oldukça memnun olan Yiğit, konuşmasına evlilikte yaşanan sorunlar ve bu sorunlarla baş etmenin çözüm yollarını anlatarak başladı.


“Anne babalar olarak sorunlu ilişkileri bizler hazırlıyoruz” diyen Yiğit, “Çocukları nitelikli yetiştirmek için öncelikle bizler kendimizi iyi yetiştirmeliyiz. Geleceğin anne babaları önce kendi anne babasından rol kapar” dedi. Sevgi ve merhamet küçük dokunuşlar ile daha çok paylaşılır” şeklinde konuştu.


Sabah ve öğlen oturumu olarak devam eden eğitim programının öğlen oturumu Gölcük Kongre Sarayında gerçekleştirildi. Kursiyerlerin dikkatlice dinleyip not aldığı öğlen oturumunda Şengül Yiğit bu kez aile sorunları üzerinde durdu.




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