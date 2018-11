Aile Okulunda dersler başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının, aile ve çocuk gelişimi konusunda, kursiyerleri için projelendirdiği Aile Okulu, 9'uncu Eğitim dönemine başladı.

Aile Okulu'nda dönemin ilk dersini eğitimci yazar Sıtkı Aslanhan verdi. İzmit Leyla Atakan Kültür Merkezi Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleşen 9'uncu Dönem Aile Okulu'nun ilk dersine, KO-MEK kursiyerleri yoğun ilgi gösterdi. Aslanhan kendine has tarzı ve verdiği çarpıcı örneklerle kursiyerlere sosyal medyanın tehlikelerini aktardı. Sosyal medya aracılığıyla gençlerin tuzağa düşürüldüğünü kaydeden Aslanhan, “Bilin ki birileri size ücretsiz hizmet sunmaya çalışıyorsa bu hizmetin bedeli sizlersiniz. İnternete yazdığınız her cümle, yüklediğiniz her fotoğraf ileride sizin ve çocuklarınızın aleyhinde kullanılabilir. Artık neredeyse hiçbir şey öğrenmiyor ve öğretmiyoruz. Bir yemek tarifine dahi internetten bakıyoruz. Anne kızına ‘Anne bu nasıl yapılır' diyor anne de ‘Kızım internette var ya oraya bak' diyor. Bu basit gibi görünebilir ama öğrenmiyor ve öğretmiyoruz kavramını çok iyi açıklıyor” dedi.

Eğitimci yazar Sıtkı Aslanhan, akıllı telefon, tablet ve bilgisayar kullanan ve bunları ellerinden düşürmeyen çocukların fiziksel durumlarına değindi. Çocukların yatana kadar ellerinden telefonlarını bırakmadığına işaret eden Aslanhan şöyle konuştu: “Uyumadan önce görülen son ışık o telefonun ışığı oluyor. Bu da beyne ‘daha gece olmadı, uyuma' sinyali gönderiyor. Bu nedenle çocuklarımız her sabah uykularını almadan kalkıyor ve hep bitkin halde dolaşıyor. Hâlbuki eskiden büyüklerimiz uyku öncesinde bizlere hikâyeler okur, dualarımızı etmemizi isterlerdi ve bizler de öyle uykuya geçerdik. Bugünün çocukları iyi uyuyamadıkları için depresyon riskleri artıyor. Bir araştırmaya göre 6 dakika kitap okuyan bir insanın stres seviyesi yüzde 68 düşüyor. Uyumadan önce son bakacağımız şey telefon yerine kitap olsa, stres sorunu ortadan kalkar.”

Eğitimde, KOMEK kursiyerlerine çocuklara güvenilmesi ve ailelerin aşırı korumacı tutumlarından vazgeçmesi başlıklarında bilgi verildi. Sıtkı Aslanhan, “Çocuk hata yapabilir. Bu onun için bir tecrübedir. Onun sorumluluklarını paylaşmayın. Sorunlarını çözmeleri için ona fırsat verin. Onları sevdiğinizi söyleyin ve bunu gösterin. Peygamber efendimiz kızını alnından öperdi. Şimdi yapılan bir araştırma gösteriyor ki, çocukları alınlarından öpmek onların özgüvenlerini yükseltiyor. Çocuklarınızla hatıralarınız olsun. Çocuklarınıza Muhammed Ali'yi örnek gösterin. Onun adalet için mücadelesini, İslamla şereflenmesini, yüksek özgüvenini ve keskin zekasını öğretin” şeklinde konuştu.

Eğitimin sonunda Yaygın Eğitim Şube Müdürü Murat Yavuz, Aile Okulu'nun 9. Döneminin hayırlı olmasını dileyerek ve Sıtkı Aslanhan'a KOMEK kursiyerleri tarafından yapılan bir ebru tablosu hediye ederek, paylaştığı kıymetli bilgiler için teşekkür etti.