Dönem Aile Okulu'nun dersleri devam ediyor. Bu haftaki dersi eğitimci-yazar Hayrettin Karaüzüm verdi.

Leyla Atakan Kültür Merkezi Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleşen 9. Dönem Aile Okulu'nun ikinci dersine KO-MEK kursiyerlerinin yanı sıra birim sorumluları katıldı.

Programda konuşan eğitimci-yazar Hayrettin Karaüzüm, “Yaşamdaki ilk 6 yıl bir insanın ana gövdesini oluşturuyor. Bu dönemde çocuk, sevgi, ilgi ve şefkat görmüşse kendini ileriki yaşlarında da değerli hissediyor. Ama çocuk 6 yaşına kadar dar kalıplara sokulmuşsa, gelecekte de dünyaya o dar kalıptan bakıyor.Çocuklar ancak kendilerini güvende hissettiklerinde ebeveynleriyle aidiyet kurar. Siz bu aidiyeti kuramazsanız bu defa çocuklarınız bu açığı başkalarında arar” dedi.

Çocuk eğitimi hakkında da konuşan Karaüzüm, çocukları disipline ederken, gönül köprülerinin yıkılmaması gerektiği üzerinde durarak, “Çocuğa ceza vermek yerine bedel kavramı anlatılmalı. Bu yöntem çocuğun davranışlarında olumlu yönde süreklilik arz edecektir.Bunu yaparsak ergenlik dönemi hem genç hem de ailesi açısından rahat geçer. Birileri farkına varmadan bizlerin evlatlarımızın farkına varmamız gerekiyor” diye konuştu.

Evlilikle ilgilide konuşan Hayrettin Karaüzüm, “Ailenin oluşmasında eşler değerlerini koruyabilirse aile sağlam oluyor. ‘Biz' kavramında ne kadar bir araya gelinirse, ailenin ömrü de o kadar uzun oluyor'' dedi. İki saat süren dersin sonunda yazar Karaüzüm, kendisini KO-MEK ailesiyle buluşturduğu için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.