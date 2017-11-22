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22 Kasım 2017 11:54

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, seçime hazır görmediği parti teşkilatına 5 kez tekrar yaptırdı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Kocaeli’de partisinin il başkanlığında sorduğu “2019 seçimlerine hazır mısınız” sorusuna partililerden istediği coşku dolu cevabı alamayınca soruyu 5 kez tekrarladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, seçime hazır görmediği parti teşkilatına 5 kez tekrar yaptırdı

22 Kasım 2017 11:54


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karaca bir dizi ziyaretler için Kocaeli’ye geldi. Karacan ilk olarak Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğ’nu ziyaret etti. Daha sonra Karacan, AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı’na gelerek, burada partililerle bir araya geldi. İl Başkanlığı’ndaki toplantıya katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan’ı AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan karşıladı.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan il başkanlığında partililere kısa bir konuşma yaptı. Konuşmasında Karacan, partililere “2019 Mart’ta yapılacak olan seçimlere Kocaeli hazır mı?” diye sordu. Partililerden coşkulu bir cevap alamayan Karacan, aynı soruyu 5 kez tekrarlayarak yeniden sordu. İstediği cevabı alamayan Karacan, Kocaeli AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’a dönerek, “Kocaeli 2019 seçimlerine hazır falan değil” dedi. Son kez sorduğu sorudan coşkulu bir ’Hazırırz’ cevabı alan Karacan, partililerle vedalaştı.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan il başkanlığındaki programının ardından Kocaeli’deki STK’lar olan programına katıldı.




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