AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı yaklaşan Cumhurbaşkanı ve 27.Dönem Milletvekili seçimleri için temayül yoklamasına başladı. İzmit Kadıköy Düğün salonunda düzenlenen toplantı yüzlerce partili 101 milletvekili aday adayı için oy kullandı. Düzenlenen temayül yoklamasına TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, Kocaeli AK Parti milletvekilleri ile il ve ilçe teşkilatları katıldı.

Birliktelikte Şentop, İhlas Haber Ajansı’na yaklaşan seçim hakkında değerlendirmelerde bulundu. “24 Haziran’da Türkiye çok önemli bir seçim yapacak. Bu seçim ile Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri aynı anda yapılacak ayrıca Türkiye bu seçimle beraber yeni hükümet sisteminin uygulanacağı bir süreci başlatmış olacak. 16 Nisan’da yapmış olduğumuz anayasa değişikliğinin önemli kısımları devreye girmemişti, dolayısıyla bu seçimle beraber Türkiye yeni sistemin uygulandığı bir sonuçla karşı karşıya kalacak. Bu yüzden 24 Haziran seçimleri Türkiye açısından bir dönüm noktası” dedi.

“Türkiye 15 Temmuz’dan sonra çok önemli bir siyasi tablo ile karşı karşıya kaldı. 15 Temmuz, Türkiye’ye karşı uluslararası sistemin bir müdahalesiydi. Türkiye’de başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere AK Parti iktidarını devre dışı bırakmak üzere girişilmiş hain bir darbe girişimiydi. Zaten buna cevaben biz 16 Nisan’da anayasa değişikliği yaparak hükümet sistemini güçlendirdik. Bu bakımdan 15 Temmuz sonrasında Türkiye’ye karşı düşmanca tavır takınan içeride ve dışarıda birçok unsurun milletimiz tarafından gerekli cevabını alması gerekiyor. Bu bakımdan 24 Haziran millete karşı tavır takınan kesimlere verilecek bir cevaptır” diye konuştu.

“Kocaeli AK Parti olarak hem bizim teşkilatlarımızın çok düzenli, verimli çalıştığı bir yer hem de oy oranı bakımından çok iyi noktalarda olan bir ilimiz. Burada temayül için bulunuyoruz. Temayül yaparken bunu da gördük, hakikaten teşkilatımız çok disiplinli, planlı programlı çalışmalar yürütüyor. Kocaeli’nde bu seçimde daha iyi neticeler alacağız malum bu seçime bir ittifak ile giriyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber AK Parti’nin yönetmiş olduğu Cumhur İttifakı diye adlandırdığımız bir ittifak var” şeklinde konuştu.

“ Muhalefet ittifak oluştura bildi mi , oluşturamadı mı bilmiyoruz. Bugün daha karar vereceklerdi. Bununla ilgili bir gelişme henüz olmadı. Bir ittifakta olacaksa yarın ittifak ile ilgili protokolün Yüksek Seçim Kurulu’na verilmesinin son günü. Muhalefetin ittifak fikri yoktu başta. Ne zaman ortaya çıktı, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi bir ittifak oluşturduktan sonra. Kendileri buna karşı bir ittifak oluşturmak üzere harekete geçtiler. AK Parti, MHP ittifakının bir arka planı var. 15 Temmuz’dan sonra gelişen siyasi gelişmelere yeni bir perspektif ile bakan bir yapı bu. 17 Ağustos’da Yeni Kapı ruhu ile ortaya çıkan ve 16 Nisan’da milli şuura dönüşen bir yaklaşım” ifadelerini kullandı.

“Bu ittifakın karşısında yer alan Cumhuriyet Halk Partisi önderliğindeki ittifakın bir mazisi yok. Bu çalışmalar tamamen Cumhur İttifakına karşı bir durum oluşturmak için düşünülmüş bir şey. Bu bakımdan bu ittifakın bir ilkeler üzerine oturması mümkün olmadığı gibi, kalıcı olması da mümkün değil. Çünkü seçimler bir siyasi iddia içerir. Biz seçimleri kazanacağız, ülkeyi yöneteceğiz iddiasını içerir, muhalefetin böyle bir iddiası yok. Bunları ne iddiası var, Cumhur İttifakı kazanmasın, Tayyip Erdoğan kazanmasın onların tek iddiası bu. Bir iddia ile siyaset yapılmaz. Tamamen negatif, tamamen bir şeylere karşı olmak üzere kurulmuş bir çalışma olmaz. Böyle bir ittifak millet karşısında gerekli cevabı alçaktır” diyerek sözlerini sonlandırdı.