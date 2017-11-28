AK Parti İstanbul Milletvekilinden Başkan Üzülmez’e ziyaret

AK Parti İstanbul Milletvekili, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi olan Hulusi Şentürk, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kartepe’ye geldi. Milletvekili Şentürk’ü karşılayarak makamında misafir eden Hüseyin Üzülmez, Şentürk’e seçim öncesi vaat ettikleri 41 proje ile ilave edilen yeni projelerin son durumlarıyla ilgili bilgi verdi. İlçede yapılan çalışmaları anlatan Başkan Üzülmez, “Belediye ekibimizle, Büyükşehir Belediyemiz ve değerli milletvekillerimizle son derece uyumlu bir işbirliği ile çalışıyoruz. Bu koordinasyonda Kartepemize hizmet olarak geri dönüyor, Kartepe kazanıyor. Hükümetimizin desteği ile çok daha güzel işlere imza atacağız” dedi.

Yapılan çalışmaları dikkatlice inceleyen AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, “Başkanımız kısa sürede çok güzel işler başarmış. Ama kamuda ve halka hizmette süreklilik esastır. Hiç durmadan tempoyu daha da arttırarak bu necip milletimize hizmet etmek için daha da çok çalışacağız. Belediyemizin çalışmalarını yakından takip ediyoruz, çünkü bu millet her şeyin en iyisine layıktır” ifadelerini kullandı.

Çekilen hatıra fotoğrafı ve günün anısına hediye takdiminden sonra ziyaret son buldu.