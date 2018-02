İl Olağan Kongresi’ne katılan Başbakan Binali Yıldırım; “Bütün bu gelişmelerin ortasında Amerika, Rusya ve İran ile birlikte bölgedeki gelişmeleri yakın bir istişareyle sürdürüyoruz. Yine geçtiğimiz günlerde kamuoyunu oldukça meşgul eden bütün bir milletin infial ile karşıladığı cinsel istismar konusunda da gerekli düzenlemeyi yapma çalışmalarını başlattık. Önümüzdeki günlerde meclise getireceğiz. Bu arada yine geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber 2023 hedeflerini gerçekleştirmeyi sağlayacak 11. Kalkınma Programı’nın açılışını yaptık” diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Kocaeli İl Teşkilatı 6. Olağan Kongresi’ne katılmak üzere kente geldi. Yıldırım, kongre öncesi Gölcük Tersanesi’ndeki Murat Reis denizaltının ilk kaynak törenine katıldı. Tören sonrası Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki Şehit Polis Recep Topaloğu Spor Salonu’na geçen Başbakan Yıldırım burada partililer ile bir araya geldi.

Kongreye Başbakan Binali Yıldırım’ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve partililer katıldı.

Kongrede konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli halkının AK Parti’nin hizmetlerini takdir ettiğini ve desteklediğini ifade ederek şöyle dedi:

“Bu teşkilatta görev yapan bu onurlu kutlu davada birlikte yol yürümekten iftihar duyduğum değerli yol arkadaşlarım hepinizi en içten sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Kocaeli’nin çok güzel bir insan yapısı var. Çok çalışkan insanları var. Çok gayretli insanları var. Gerçekten Kocaeli Türkiye’nin müstesna şehirlerinden ve en çok üreten şehri. En çok vergi veren şehir Kocaeli. Kocaeli üretiyor, çalışıyor, bütün ülkeye çok büyük katkı yapıyor. Son 20 yıldır daha önce CHP’nin kalesi olarak görünen Kocaeli şu anda AK Parti’nin kalesi konumuna geldi. Şu anda Türkiye’de en batıda AK Parti’ye en güçlü desteği veren Kocaeli. Bunun çok anlamlı olduğunu ve çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kocaeli 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde hiçbir belediyeyi kaybetmedi. Şu anda da bütün belediyelerin AK Parti’li olduğu en batıdaki il Kocaeli. Allah’a hamdolsun. Bu aslında tesadüfen olmadı. Bunun en önemli sebebi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 15 yıla aşkın verdiğimiz hizmetin Kocaeli halkı tarafından takdir edilmesidir. Kocaeli her zaman iyinin ve güzelin yanında oldu. Her zaman hizmetin yanında oldu. Bunun yanında özellikle bakanlığımız dönemde Kocaeli’ye verdiğimiz önem özellikle Başbakanlık döneminde Kocaeli’ye verdiğimiz özel katkının büyük olduğunu biliyoruz. Kocaeli’ni diğer şehirlerden ayıran bir diğer temel fark da teşkilat kültürüdür. Birliğin, beraberliğin, uyumun zirvede olduğu bir şehir oldu. Kocaeli’de teşkilatta görev alan her bir arkadaşım üzerine düşenin en iyisini yapma gayreti içerisinde oldu. Her seçim biz bunun çok güzel sonuçlarını, meyvelerini aldık. Bugün eğer Kocaeli yüzde 56.5 oy oranına yaklaştıysa bunda Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın katkılarının yanı sıra teşkilatımızın da katkısı var. Mehmetçiğimiz de Afrin’de ülkemizin milli güvenliğini sağlamak, yurdun savunmasını sağlamak, ülkemizin bekasına tehdit olan terör örgütlerini bulmak ve yerinde imha etmekle meşgul. Allah yar ve yardımcıları olsun. Rabbim güçlerini artırsın. Allah muzaffer eylesin. Biz burada çalışacağız, Mehmetçiğimiz orada çalışacak. Her bir vatandaşımız bu güzel ülke için elinden gelenin en iyisini yapacak.”

“Gençler, sizler siyasete gençlik kollarında başlayan liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın izinden gidiyorsunuz”

AK Parti Kocaeli il teşkilatının kongresinde salondaki gençlere hitap eden Başbakan Binali Yıldırım, seçilme yaşını 18’e düşüren gençliğe sonuna kadar güvenen bir siyasi hareketin mensupları olduğunu ifade ederek şöyle dedi:

“AK Parti kongremizin partimiz, milletimiz, demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı mevlamdan niyaz ediyorum. Görüyorum ki bu salon Kocaeli gençliğinin yine coştuğu bir salon. Bu salon kurucu aşkın heyecanını yaşatıyor. Birçok arkadaşımız bu kutlu yolculuğa beraber çıktık yine aynı yolculukta beraberce devam ediyoruz. İlk günkü aşkla şevkle hizmet ederek bugünlere geldik. Kocaeli deyince hizmet aşkı akla gelir. Kocaeli deyince üretim akla gelir. Kocaeli deyince emek akla gelir. Kocaeli alınteri demektir. Kocaeli iş demektir, ekmek demektir. Türkiye’nin kalkınma davasına en fazla omuz veren Kocaeli’nde çalışanlarımızı esnafımıza, iş adamlarımıza, ihracatçılarımıza teşekkürlerimi sunuyor, tebrik ediyorum. AK Parti’nin bugünlere gelişinde ak kadınlarımızın çok büyük emeği var. Onlara özellikle şükranlarımı sunuyorum. Kadınlarımız Türkiye’de siyasetin asli unsuru haline getiren bir hareketin mensuplarısınız. 15 yıldır AK Parti hükumetleri bu ülkeyi sizin desteklerinizle, sizin katkılarınızla millete hizmet aşkıyla yönetti. Ailemizi maneviyatımızı, kültürümüzü, irfanımızı koruduğunuz için genç nesillere taşıdığınız için sizleri yürekten tebrik ediyorum. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan yola çıktığı ilk günden itibaren kadınların emeğini, aklını, siyasete kattıkları zarafeti hep önemsedi. AK Parti’nin destansı mücadelesi ve başarısında gençlerimizin çok büyük emeği var. Sağolun gençler, var olun. Gençler siz bizim her şeyimizsiniz. Siz Türkiye’nin bugünü, aydınlık geleceğimizsiniz. Sizi çok seviyoruz. Ve size çok güveniyoruz. AK Parti kongrelerinde özellikle büyük kongrede Kocaeli gençliği her zaman muhteşem bir fark oluşturdu. Tıpkı bugünkü gibi. Böyle gençlik olursa bu milletin sırtı yere gelmez. Bu ülkede ay yıldızlı bayrak inmez. Ezanlar dinmez. Ferhat aşkıyla çalıştık, sizler Türkiye’yi çok daha ileri noktalara taşıyacaksınız. Gençler, sizler siyasete gençlik kollarında başlayan liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın izinden gidiyorsunuz. İstikametimiz hep milletin istikameti oldu”

“Afrin’de kahraman Mehmetçiklerimiz destan yazıyor”

Zeytindalı Operasyonu’nda Mehmetçiklerin destan yazdığını ve terör örgütlerini ortadan kaldırdığını aktaran Başbakan Yıldırım, “Bütün bölücü terör örgütlerini bir bir ortadan kaldırıyor. Ama şimdi orası avuç içi kadar bir yer. Biz oraya gidersek onların işine engel oluruz. Ama eğer ülkeyi savunma ihtiyacı doğarsa eğer bu ülkenin istiklaline, geleceğine karşı herhangi bir alçaklık olursa o zaman 81 milyon ayaktayız hep beraber bu sefere çıkarız. Milletimize hizmet yolunda 15 yılı geride bıraktık. Yeni hedeflerle yolumuza devam ediyoruz. Şu anda sınır ötesinde ülkemizin güvenliği için vatandaşımızın huzuru için terör temizliği yapan Zeytindalı Operasyonu’ndaki bütün kahramanlarımıza Kocaeli’den selam gönderiyorum. Rabbim onların yar ve yardımcısı olsun. Bu operasyon başarıyla devam ederken biz hiç ara vermeden gelişmemizi, büyümemizi sürdürmek için çalışmalara devam ediyoruz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş için bütün çalışmalar birbir yapılıyor. Maşallah biz ittifak kurmaya başladık ama Kocaeli daha geniş bir ittifakı şimdiden tamamlamış. 2019 çok önemli. Milletimizin oyları ve desteğiyle inşallah tarihi bir değişimi hayata geçireceğiz” diye konuştu.

“2023 hedeflerini gerçekleştirmeyi sağlayacak 11. Kalkınma Programı’nın açılışını yaptık”

Başbakan Binali Yıldırım, uyum hazırlık çalışmaları sürerken iş hayatını rahatlatacak düzenlemelerin de mecliste görüşüldüğüne dikkat çekti. Kamuoyunu meşgul eden cinsel istismar konusundaki gerekli düzenlemeyi yapma çalışmalarını başlattıklarını da ifade eden Yıldırım, şöyle dedi:

“Bir yandan uyum hazırlık çalışmaları devam ederken diğer yandan iş hayatını rahatlatacak, çalışanların yükünü azaltacak kanun düzenlemeleri de mecliste görüşülüyor. Bütün bu gelişmelerin ortasında Amerika, Rusya ve İran ile birlikte bölgedeki gelişmeleri yakın bir istişareyle sürdürüyoruz. Yine geçtiğimiz günlerde kamuoyunu oldukça meşgul eden bütün bir milletin infial ile karşıladığı cinsel istismar konusunda da gerekli düzenlemeyi yapma çalışmalarını başlattık. Önümüzdeki günlerde meclise getireceğiz. Bu arada yine geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber 2023 hedeflerini gerçekleştirmeyi sağlayacak 11. Kalkınma Programı’nın açılışını yaptık. Aynı zamanda çiftçimize, hayvancılıkla meşgul olan vatandaşlarımızın teşvik paketini yürürlüğe koyduk. 23 Şubat itibariyle mazot ve yem ödemelerini başlattık. İhracatçılarla, işadamlarıyla, DEİK yönetim kuruluyla bir araya geldik. Türkiye’nin gelecek ihracat vizyonunu Ekonomi Bakanımızla beraber iş adamlarımızla belirledik. Türkiye içeride ve dışarıda, ekonomide, tarımda, kalkınmada her yerde çalışıyor. Durmak yok yola devam. Ülkemizin geleceği adına çok yönlü hedeflerimizi, geniş kapsamlı dev projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Türkiye’nin büyümesi, kalkınması ve çocuklarımıza, gençlerimize daha güzel yarınlar bırakmak için canla başla çalışıyoruz. Davamız ideallerimiz bizi daha iyi çalışmaya, daha iyiyi, daha mükemmeli aramaya zorluyor. Çalıştıkça hesabi değil hasbi adımlar attıkça Mevlam’da karşılığını veriyor. Ekonomide yaptığımız her adım yaptığımız her yatırım sanayicinin, Kobilerin öz güvenini daha da artırıyor. Esnafımızla, çiftçimizle, öğretmenimizle kısacası 81 milyon insanımızla büyük bir başarı destanı yazıyoruz. Türkiye dünyada tercih edilen yatırımcı ülke olmaya devam ediyor. 15 yıl içerisinde Türkiye doğrudan küresel yatırım miktarı 180 milyar dolara ulaştı. Ülkemizi yatırımlar konusunda adeta bir merkeze dönüştü. Yaptığımız bütün bu çalışmalar akıttığımız akıl teri ve alın teri hamd olsun meyvelerini veriyor. Karşılığını buluyor. Ekonomide canlanma, ihracatta, istihdamda artış devam ediyor. 2018 yılı ihracatımız 2017’ye göre yüzde 16’nın üzerinde artarak 12 milyar 200 milyonu buldu. Son 12 ayda yaptığımız ihracat 160 milyar dolara yaklaştı.”

“Kocaeli’ye 15 yılda 23 milyar yatırım ve destek sağladık”

AK Parti hükumetlerinin Kocaeli’ye 15 yılda 23 milyar yatırım ve destek sağladığının altını çizen Başbakan Yıldırım, kente yapılan hizmetleri de şöyle sıraladı.

“Kocaeli’ne geçtiğimiz 15 yıl içerisinde çok önemli yatırımlar yaptık. Kocaeli AK Parti iktidarı döneminde büyük projeleri hayata geçirdi. Kalkınan büyüyen Türkiye içerisinde Kocaeli’nin çok büyük katkısı var. Kocaeli’ye 15 yıl içerisinde tam 23 milyar yatırım ve destek sağladık. 2002 yılından bir milyar 200 milyon olan ihracatı 2017’de 8 milyar doların üzerine çıktı. 2003-2017 arasında KOSGEB bünyesinde 7 binden fazla küçük işletmeye 101 milyon destek verdik. 2002 yılında Kocaeli’de sekiz OSB varken bugün bu sayı 13’e çıktı. Ve 100 bin kardeşimiz burada aş, iş sahibi oldu. Şimdi bunlara ilaveten 7 yeni OSB daha yapılıyor. Bunlar da tamamlandığında 126 bin hemşerimiz iş, aş sahibi olacak. Kocaeli sadece üretmiyor. Üretirken teknolojiyi de geliştiriyor. Fikride, zikri de hep çalışmak üzerine. Bu gün Kocaeli’de 4 teknoloji geliştirme bölgesi var. Burada 3 bin 500 hemşerimiz çalışıyor. 2 bin 600’den fazla proje üretiliyor. Kocaeli’nin en çok yüzümüzü ağartan gurur kaynağımız, çalışmalarıyla dikkat çeken Gebze Teknik Üniversitesi. Mezunları çok hızlı iş buluyor. 1992’de bir teknoloji enstitüsü olarak kurulan üniversite 20 sanayi bölgesi, 8 teknoloji geliştirme bölgesi ve 97 Ar-Ge merkezinin ortasında adeta bir yıldız gibi parlıyor. 177 laboratuvarı, akıllı kampüsü olan üniversitemiz bir ilki daha başaracak. Nisan ayında Sanayi ve Teknoloji Zirvesi’ni bu üniversitemizde gerçekleştireceğiz. Gebze Teknik Üniversitesi ilimizin sanayi kuruluşlarının örnek bir iş birliğinden dolayı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum. Eğitime, Kocaeli’de çok önem verdik. Son 15 yılda 9 bin 700 derslik yaptık ve eğitimin hizmetine verdik. 84 bin öğrencisiyle hayatına devam eden Kocaeli Üniversitesi bünyesinde yeni bilimler kuruluyor. 2002 yılında Kocaeli Üniversitesi’nde sadece 600 kişilik yurt vardı. Şimdi 15 bin öğrenci kapasitesinde yurdumuz var. Geliştik, büyüdük, eğitime, sağlığa büyük yatırımlar yaptık. Bu yolda çiftçimiz, yetiştiricilerimiz bizim her zaman en büyük destekçimiz oldu. Bu anlamda küçük baş hayvancılığı geliştirmek için yeni bir proje başlattık. Damızlık projesi, bu da ülkemizin gelecek ihtiyaçlarını karşılayacak bir proje. Bununla da yetinmiyoruz ayrıca Kocaeli’yi yeni bir Kandıra çevre yoluyla Kandıra’ya bölünmüş yoluyla Kuzey Marmara Otoyolu’na bağlıyoruz. Böylece Kocaeli’nin içerisindeki trafik sıkışıklığı bu yol bittiğinde tamamen ortadan kalkacak. Ve şehir içi trafiği ciddi anlamda rahatlayacak. 50 yıldır Türkiye’nin gündeminde olan Osmangazi Köprüsü’nü hizmete aldık ve artık Bursa, İzmir ve Ege bölgesine olan trafik Kocaeli’nin içerisinden geçmiyor ve böylece önemli bir rahatlama sağlanıyor. Hizmetlerimiz tabii ki bunlarla sınırlı değil.

Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, Darıca, Gebze, Çayırova OSB bölgelerine kadar metro inşaatına başlıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Biz de Ulaştırma Bakanımız Derbent İzmit Körfez arası için bir etüd proje çalışmalarını başlatacak. Daha sonra önümüzdeki yıllarda da bu bölüm için gerekli adımlar atılmış olacak. Biz yorulmayız çünkü gücümüzü milletten alıyoruz. Gençler 2019’a hazır mı? Kocaeli’de yeni bir destan yazmaya var mısınız? İnşallah 2019’a daha güçlü, yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Sözlerimi burada tamamlarken kongremizin hayırlı uğurlu olmasını niyaz ediyorum. Sadece oy peşinde olmadık aynı zamanda gönüllere de hitap ettik. İçeride ve dışarıda pek çok engel çıkarmaya çalışanlar oldu. Tuzaklar kurulmaya çalışıldı. 15 Temmuz darbe girişimi oldu. Asla eğilmedik, diz çökmedik. Alçakları dize getirdik. İnsanı yaşatmayı, devleti yaşatmak bilinci kabul ettik. Şehirlerden, ilçelere, mahallelerden köylere kadar yurdun her köşesine ulaştık. Her köşesine hizmet getirdik. Bu şehirden daima ilham alarak, heyecan tazeleyerek dönüyorum.”

Yıldırım, kongrede hediye verilmesi ve hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından salondan ayrıldı.