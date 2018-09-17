İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Körfez'in köylerini dolaştı

AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, beraberindeki Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ile birlikte Körfez’in köylerini dolaştı.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, beraberindeki Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ile birlikte Körfez'in köylerini dolaştı.


AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve teşkilat mensupları ile birlikte Körfezin köylerini dolaştı, vatandaşlarla bir araya geldi. Heyet, ilk olarak Sipahiler Köyü'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Heyetin daha sonraki durağı ise Kutluca Köyü oldu. Son ziyaret ise Kalburcu Köyü'ne gerçekleştirildi. Başkan İsmail Baran, Körfez'in köylerine yapılan yatırımlar ve yapımı planlanan projeler hakkında bilgiler alırken, köylülerden gelen talep ve önerileri de not aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.