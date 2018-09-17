AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Körfez'in köylerini dolaştı

AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, beraberindeki Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ile birlikte Körfez'in köylerini dolaştı.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve teşkilat mensupları ile birlikte Körfezin köylerini dolaştı, vatandaşlarla bir araya geldi. Heyet, ilk olarak Sipahiler Köyü'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Heyetin daha sonraki durağı ise Kutluca Köyü oldu. Son ziyaret ise Kalburcu Köyü'ne gerçekleştirildi. Başkan İsmail Baran, Körfez'in köylerine yapılan yatırımlar ve yapımı planlanan projeler hakkında bilgiler alırken, köylülerden gelen talep ve önerileri de not aldı.