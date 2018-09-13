Akademi Lise, öğrencilerini üniversiteye uğurladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Akademi Lise'de 2017-2018 eğitim ve öğretim dönemi sonrası sınavlarda başarılı olup, üniversiteye yerleşmeye hak kazanan öğrenciler üniversiteye uğurlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı lise ve mezun öğrencilerine yönelik okula destek ve sosyal eğitim projesi adı altında ücretsiz olarak hizmet veren Akademi Lise, gurur gecelerinden birini yaşadı. Akademi Lise'de eğitim alan ve bu yıl Türkiye'nin en gözde üniversitelerine yerleşmeye hak kazanan öğrencileri için “Akademi Lise Öğrencilerini Üniversiteye Uğurluyor” mezuniyet buluşması gerçekleştirdi. Gecede gençlerin yanında olan Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, üniversite sınavlarında önemli bir başarıya imza atan öğrencileri tebrik ederek, “Ben ve ekibim buna gönülden inanıyoruz ki her biriniz geleceğin Recep Tayyip Erdoğan'ı olacaksınız. Bu millete, bu vatana ve bu ülkeye bizden çok daha büyük hizmetler yapacaksınız. Hepinizle gurur duyuyorum. Allah yolunuzu açık etsin” dedi.

“Her şeyin başında eğitim var” diyerek eğitimin önemine vurgu yapan Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, “Eğitimsiz bir milletin kalkınması, gelişmesi, huzurlu bir toplum olması mümkün değildir. Sevgili gençler bizim Akademi Lisemiz bir dershane değil, ticarethane hiç değil. Buradan Büyükşehir Belediyesi olarak bir ticari kazanç düşünmüyoruz. Burada bizim için en büyük kazanç şehrimize, ülkemize ve dünyaya ahlaklı, inançlı, azimli, kararlı, donanımlı, öz güveni yüksek, güzel insanların yetişmesidir. Bundan daha büyük bir kazanç yok. Her şey gençlerimize feda olsun” diye konuştu.

Konuşmasında sık sık gençliğin önemine vurgu yapan Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekleştirdikleri çalışmalara dikkat çekerek, “Belediyecilik çalışmalarımız içindeki en değerli olanı gençler için yaptıklarımızdır. Bilgievleri, Akademi Lise, Akademi Üniversite ve Gençlik Kamplarımızı, gençlerimizin daha donanımlı yetişmesi için hayata geçirdik. Amacımız evlatlarımızı buradan en iyi şekilde hayata hazırlamak. En başından beri Kılavuz Gençlik Modeli için kararlılıkla çalıştık. Heyecanımız ilk günkü gibi diri duruyor. Yakın zamanda her ilçemize bir Akademi Lise kuracağız. Gençliği olmayan bir milletin geleceği olamaz. Geleceğin liderleri, üst yöneticleri Akademi Liseler'den yetişecek” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan İbrahim Karaosmanoğlu'na Akademi Lise öğrencileri tarafından hediye takdimi gerçekleştirildi.