Akademi Lise’de yaz etkinliklerine yoğun ilgi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı lise öğrencilerine yönelik eğitim veren Akademi Lise Yaz Okulu’na 2 bin 787 öğrenci başvuru yaptı. Akademi Lise’de 3 Temmuz Salı günü başlayan yaz dönemi öğrencilere Kur’an ve siyer eğitimi, spor faaliyetleri, sanat atölyesi, tarih-kültür gezileri, müzik eğitimleri ve okuma gruplarıyla değer katacak. Akademi Lise Yaz Dönemi 4 Ağustos Cumartesi gününe kadar devam edecek.

Büyükşehir Belediyesi’nin lise öğrencileri için önemli bir sosyal eğitim hizmeti olan ücretsiz Akademi Lise Projesi yaz döneminde faaliyetlerini sürdürüyor. Akademi Lise, bu dönemde öğrencileri belediyenin internet sitesi üzerinden yapılan başvurularla kabul etti. İnternet üzerinden başvurusunu yapan 2 bin 787 öğrenci sınavsız bir şekilde Akademi Lise’nin yaz etkinliklerinden yararlanmaya devam ediyor.

Akademi Lise Yaz Okulunda eğitimler; İzmit, Karamürsel, Gebze, Gölcük ve Derince’de gerçekleştiriliyor. Yaz Okulu’nda gençler için spor faaliyetlerinden, sanat atölyesine, tarih ve kültür gezilerinden, seminerlere kadar birçok önemli etkinlik yer alıyor. Spor Faaliyetleri kapsamında; yüzme, trekking, bisiklet turları, plaj futbolu, voleybol, basketbol ve fitness yer alıyor. Sanat Atölyesi, gençlere hat, tezhip ve ebru gibi Türk Süsleme Sanatları hakkında yeni kazanımlar sunuyor.

Etkinlikler içerisinde, okuma grupları Akademi Lise Yaz Okulları’nın ağırlıklı faaliyetleri arasında yer alıyor. Bu kapsamda gençlere Kur’an, siyer, değerler eğitimi, tarih, edebiyat ve medeniyet okumaları yaptırılıyor. Psikoloji Atölyesi ve sinema günleri aynı zamanda ney ve gitar gibi müzik eğitimleri de yaz döneminde öğrenciler için en sevilen etkinlikler arasında yer alıyor.

Akademi Lise her dönemde olduğu gibi şehir içi ve şehir dışına çeşitli medeniyet ve kültür gezileri gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu yıl gezilerde Akademi Lise öğrencileri özellikle büyük medeniyetlere başkentlik yapmış olan Edirne, İstanbul, Konya, Bursa ve Bilecik illerini ‘Akademi Lise Cihan Başkentleri’ni Geziyor’ sloganıyla kurum içi kendi eğitmenleri rehberliğinde gezerek, geçmiş kimliği ve Türk medeniyetleri hakkında bilgi sahibi oluyor.

Akademi Lise yaz döneminde bilgi destek programı dışında öğrenciler, her Pazartesi Uzuntarla Doğal Yaşam Parkı(Ormanya), Kuzu Yayla, Dümbüldek Suyu, Nüzhetiye Şelalesi ve Derince Köyleri’ne düzenlenen trekking ile sağlıklı yaşam yürüyüşü gerçekleştiriyor. Gebze, Gölcük, İzmit, Derince ve Karamürsel’de bulunan Akademi Lise yaz dönemi öğrencileri kentin bilinmeyen şelalelerini ve yeşil alanlarını keşfediyor. Ayrıca Akademi Lise öğrencileri 14 Temmuz Cumartesi günü ‘Yeni Türkiye’nin Gençlik Yürüyüşü’ sloganıyla şehitler için yürüyüş etkinliği düzenledi.

Yıllardır binlerce öğrenciyi bisiklet ile tanıştıran Büyükşehir, hayata geçirdiği bisiklet yollarıyla da sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sunmaya devam ediyor. Büyükşehir’in bu katkısına kayıtsız kalmayan Akademi Lise yaz dönemi öğrencileri, sağlıklı yaşam için pedal çeviriyor. Akademi Lise tarafından öğrencilere verilen bisikletler ile öğrenciler bir yandan da spor yapıyor. Kocaeli’de son yıllarda hızla yaygınlaşan bir spor ve ulaşım aracı haline gelen bisiklet, Akademi Liseler ile birlikte her geçen gün yaygınlaşmaya devam ediyor.

Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Atölyesinde, öğrenciler hat, tezhip ve ebru gibi geleneksel Türk Süsleme Sanatlarını hakkında bilgi ediniyor. Yaz dönemini sanat ile geçiren öğrenciler, uzman eğitmenlerden Geleneksel Türk Süsleme Sanatları eğitimi alıyor. Yaz döneminde Geleneksel Türk Süsleme Sanatları yapımını öğrenen öğrenciler eserler üreterek, geleneksel sanatların yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunuyor.