Akademi Lise’de yeni dönem başlıyor

22,23,24 Eylül tarihlerinde sınava girecekler.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak lise öğrencilerine ve mezun öğrencilere yönelik okula hazırlık ve sosyal eğitim programı adı altında ücretsiz hizmet veren Akademi Liselere yeni dönem için başvurular başladı. Bu yıl 6 merkezde öğrencilere hizmet verecek Akademi Lise’ye son başvuru tarihi 20 Eylül Perşembe günü olarak belirlendi. Özellikle öğrencilere sunduğu mezun destek programı yanında, okula destek başarısı ile ön plana çıkan Akademi Lise’ye öğrencilerin yeni dönemde de büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

Akademi Lise’nin yeni eğitim dönemi kayıtları başladı. Kayıtlar, Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor. Ayrıca öğrenciler, Akademi Lise’nin, İzmit, Karamürsel, Gölcük, Derince ve Gebze şubelerinden de kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

4 Eylül Pazartesi günü yeni dönem için başvuru almaya başlayan Akademi Lise, sosyal medyadan başvuruların alınacağını duyurması anından itibaren telefonlarda ve başvuru adresinde yoğunluk yaşadı. Akademi Lise eğitmenleri gün boyu telefon ve sosyal medya üzerinden öğrencilerin başvurular ile ilgili sorularını yanıtladı. Akademi Liselere ilk günden 3 binin üzerinde öğrenci başvuru gerçekleştirdi.

Bu yıl Akademi Lise’den yararlanmak isteyen öğrenciler için başvurular 20 Eylül Perşembe günü sona erecek. Bu tarihe kadar herhangi bir Akademi Lise’ye başvuru gerçekleştiren öğrenciye giriş sınavları ile ilgili mesaj sistemi üzerinden bilgilendirme yapılıyor. Akademi Lise’ye giriş sınavları 22,23,24 Eylül tarihlerinde belirtilen saatlerde Akademi Liselerde gerçekleşecek.

Karamürsel, Gölcük, Gebze ve Derince ilçelerinde hizmet vermeye devam eden Akademi Lise, İzmit ilçesinde bir adet daha Akademi Lise’yi hayata geçiriyor. İzmit’in ikinci, Akademi Lise’nin altıncı şubesi Kocaeli Valiliği yanında bulunan iş merkezinde Dr. Ahmet Sadık Akademi Lise olarak öğrencilere hizmet verecek.