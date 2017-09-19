Akademi Lise’ye rekor başvuru

Öğrenciler bu yıl Akademi Lise’deki ücretsiz eğitim hizmetinden yararlanmak için adeta birbirleriyle yarışıyor. Akademi Lise’ye şu ana kadar 5 bin 818 öğrenci kayıt yaptırdı. İzmit Akademi Lise’ye 3 bin 500, Gebze Akademi Lise’ye 684, Karamürsel Akademi Lise’ye 947 ve Gölcük Akademi Lise’ye ise 665 öğrenci kayıtlarını gerçekleştirdi.

Akademi Lise özellikle geçen dönem üniversite sınavlarında ortaya koyduğu başarı grafiğiyle eğitimdeki iddiasını ortaya koydu. Geçen yıl Akademi Lise’ye devam eden çok sayıda lise son sınıf öğrencisi girdikleri üniversite sınavında Türkiye’nin en önemli üniversitelerini kazanmayı başardı. Eğitimin kalitesi ve ücretsiz olması Akademi Lise’nin tercihinde de etkili unsurlardan biri oldu.

Akademi Lise’ye girmek için ise başvuru yapmak yeterli olmayacak. Zira başvuruların alınmasının ardından öğrenciler Akademi Lise’de bir sınava girecek. Bu sınavda başarılı olanlar Akademi Lise’de öğrenci olmaya hak kazanacak. Bunun yanı sıra Akademi Lise’nin eski öğrencileri de yine bir üst sınıfın derslerine girebilmek için yapılacak sınavda başarılı olmak zorunda. Akademi Lise’den 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri yararlanacak.

Öte yandan Akademi Lise için kayıt süresi 20 Eylül Çarşamba günü sona erecek. Başvurular, Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Ayrıca öğrenciler, Akademi Lise’nin, Gebze, İzmit ve Karamürsel şubelerinden de kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Akademi Lise’deki yeni eğitim dönemi ise Eylül ayının son haftasında başlayacak.