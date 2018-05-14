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14 Mayıs 2018 13:47

Akademi Üniversite İstanbul’u gezdi

Akademi Üniversite İslami Bilimler Akademisi’nin ‘Hatırat Okumaları’ dersi öğrencilerine yönelik, İstanbul gezisi düzenledi.

Akademi Üniversite İstanbul’u gezdi

14 Mayıs 2018 13:47


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bağlı olarak faaliyet gösteren Akademi Üniversite bünyesinde eğitim gören öğrencilerin akademik başarılarına ek olarak, onların sosyal-kültürel yönden de gelişmelerine katkı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Akademi Üniversite-İslami İlimler Akademisi’nde akademik kariyerlerini “Hatırat Okumaları” dersi ile taçlandıran öğrenciler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle İstanbul’un tarihi yerlerini ve birbirinden değerli müzelerini ziyaret etti. Ziyarette öğrenciler, İslam dünyası açısından oldukça önemli eserleri yakından inceleme şansı yakaladı.


Günü birlik gerçekleşen gezide Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Sultan Ahmet Camii, Ayasofya Camii, İslam ve Bilim Teknoloji Müzesi ve Gülhane Parkı ziyaret edildi. Öğrenciler, birbirinden değerli müzeleri görme fırsatı bulurken aynı zamanda İslam dünyası açısından oldukça önemli eserleri yakından inceleme şansı yakaladı.




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