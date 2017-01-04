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04 Ocak 2017 13:27

Akademi Üniversite’de güz dönemi sona erdi

Akademi Üniversite’de güz dönemi sona erdi

04 Ocak 2017 13:27

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Akademik Üniversitesi, güz dönemi kapsamında 1000 üniversite öğrencisine eğitim verdi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin üniversite gençleri için projelendirdiği Akademi Üniversite’de güz dönemi sona erdi. 1 Kasım 2016 Çarşamba günü başlayan güz dönemi dersleri kapsamında yaklaşık 1000 üniversite öğrencisi, alanında uzman eğitmenler tarafından Tarih ve Medeniyet, İslami İlimler, Kılavuz Dil ve İktisadi İlimler Akademilerinde eğitim aldı. Umuttepe Camii Kültür Merkezi’ndeki güz dönemi dersleri 6 hafta sürdü. Birinci dönem içinde üniversite öğrencilerine temel giriş seminerleri kapsamında dersler verildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Akademi Üniversite Kılavuz Dil Akademisi’nde yabancı dil dersleri de güz dönemini tamamladı. Kılavuz Dil Akademisi’nde bu dönemde İngilizce, Arapça, Türkçe, Farsça ve Osmanlıca dersleri verildi. Akademi Üniversite’de ikinci kademe dersleri ise önümüzdeki aylarda başlayacak. 2. kademe derslerinde daha derin anlatımlara ve metin okumalarına yer verilecek. 3. kademeye ise 2017-2018 eğitim - öğretim döneminde başlanması hedefleniyor. Bu çerçevede makale, panel ve sempozyum çalışmalarından müteşekkil bir eğitim yapılanması öngörülüyor.



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