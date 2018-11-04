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Akçaray bir ayda 1 milyon yolcu taşıdı

Kocaeli’de vatandaşlar tarafından ulaşımda büyük ilgi gören Akçaray tramvay hattı, bir ayda 1 milyon yolcu taşıyarak rekorlarına bir yenisini daha ekledi.

Kocaeli'de vatandaşlar tarafından ulaşımda büyük ilgi gören Akçaray tramvay hattı, bir ayda 1 milyon yolcu taşıyarak rekorlarına bir yenisini daha ekledi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli'nin ulaşımına kazandırılan UlaşımPark A.Ş. tarafından işletilen Akçaray, rekorlar kırmaya devam ediyor. 1 Ağustos 2017 tarihinden itibaren İzmit ilçesinde seferlerine devam eden Akçaray, rekorlarına bir yenisini daha ekleyerek bir ayda toplam 1 milyon yolcu taşıdı. Son kırdığı rekorla nüfusu 1 milyon 883 bin 270 olan Kocaeli'nin yarısından fazlasını bir ayda taşıyan Akçaray tramvay hattı, halkın sevgisini kazandığını bir kez daha gösterdi.


Günlük kullanımda vatandaşların sıkça tercih ettikleri Akçaray tramvay hattına 4 yeni istasyon yapılacak. 2.2 kilometre uzunluğundaki hatta, istasyonlar Seka Devlet Hastanesi, Kongre Merkezi, Okullar Bölgesi ve Plajyolu mevkilerinde bulunacak. Gidiş-dönüş 15 kilometrelik mevcut tramvay hattına 5 kilometrelik tramvay hattının eklenmesiyle Kocaeli'ndeki tramvay hattı uzunluğu 20 kilometreye çıkartılmış olacak.

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