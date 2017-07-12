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12 Temmuz 2017 14:42

Akçaray personeli Deray eğitimi aldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park AŞ tarafından işletilen Akçaray’ın personeline üretici firma tarafından deray eğitimi verildi.

Akçaray personeli Deray eğitimi aldı

12 Temmuz 2017 14:42


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği Akçaray projesinde vatmanların eğitimlerinin ardından teknik personelin eğitimleri de devam ediyor. İlk etapta 44 vatmanın eğitim alarak göreve başladığı Akçaray projesinde 13 teknik personele de üretici firma yetkilileri tarafından raydan çıkma anlamına gelen “deray” eğitimi verildi. Eğitimler sonunda teknik personel, raydan çıkmış olan tramvay aracını tekrar raylara indirebilme konusunda yeterli bilgiye sahip oldu.


Tramvay hattının devreye girmesiyle göreve başlayan vatmanların teknik eğitimleri de sürüyor. Akçaray araçlarındaki vatmanlar aldıkları teorik ve pratik eğitimlerin ardından yeterlilik sınavına tabi tutuluyor. Sınavdan yeterli puan alan vatman adayları belgelerini alarak çalışmaya başlıyorlar. Vatmanların eğitimleri sadece sürüş eğitimiyle kalmıyor. Vatmanlara acil durumlarda müdahale edebilecekleri düzeyde teknik konularda eğitimler veriliyor. Akçaray araçlarının onarım ve bakımlarında görev yapan teknik personele acil durum eğitimleri kapsamında deray eğitimi verildi. Tramvay araçlarının raydan çıkması (Deray) durumunda yapılması gerekenler teorik ve uygulama eğitimlerle teknik personele aktarıldı.


Deray eğitimi Tramvay araçlarının bakım onarım kısmında çalışan 13 personele verildi. Araçların seyahat esnasında raydan çıkması durumunda tekrar raylara indirilmesi işlemi, teorik bilgiler verildikten sonra uygulamalı olarak gösterildi. Acil durum eğitimleri kapsamında, teknik personele verilen eğitimler gece ve gündüz olarak iki ayrı zamanda gösterildi.


Tramvay araçları gündüz düz yolda, gece kurp (viraj) bölgesinde uzman eğitimciler gözetiminde raydan çıkarılarak, özel ekipmanlarla tekrar ray üzerine getirildi.




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