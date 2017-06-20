Akçaray sefer sayısı artırıldı

İsmini ve rengini vatandaşların anketle belirlediği Akçaray, 15 Temmuz’a kadar ücretsiz olarak yolcu taşıyacak. 21 Haziran Çarşamba gününden itibaren 15 dakikada bir seferlerine devam edecek Akçaray’ın, Ramazan Bayramı’ndan sonraki dönemde sefer sayısı daha da artırılacak. Bu süreçte Akçaray, 6 dakikada bir arayla sefer vermeye başlayacak. Güzergah boyunca 4 adet orta ve 7 adet yan peronun bulunduğu Akçaray hattında 11 adet istasyon yer alıyor. Otogar’dan başlayacak duraklar Yahya Kaptan, Yenişehir, Bekirdere, Mehmet Ali Paşa, Demokrasi Meydanı, Adliye, Yeni Cuma, Fevziye, Gar ve Seka Park olarak belirlendi. Ayrıca peronlar engellilere uygun olarak dizayn edildi. 14,8 kilometrelik hat boyunca öncelikle alt yapı imalatları baştan sona yenilendi. Bu doğrultuda içme suyundan kanalizasyonuna, elektrikten doğalgazına kadar farklı işlerde 30 kilometrelik alt yapı imalatı gerçekleştirildi. Böylece hattın geçtiği noktalardaki alt yapılar sorunsuz hale getirildi. Hat boyunca yol çalışmalarının yapıldığı zamanlarda günlük 70 ton asfalt serim işlemi gerçekleştirildi. Hem tramvay araları hem de yolları için toplamda 2 bin 500 ton asfalt serildi. 15 bin metre küp taş serilerek tramvay alanlarının görselliği sağlandı.