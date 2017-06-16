Akçaray sefere çıkıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kent ulaşımına ivme kazandıracak Akçaray Tramvay Projesinde sona gelindi. İsmini ve rengini vatandaşların anketle belirlediği Akçaray, 300 yolcu kapasiteli olacak ve çift yönlü 14, 8 kilometrelik hatta İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali’nden SekaPark’a kadar yolcu taşıyacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Tramvay Projesi 17 Haziran Cumartesi günü ilk seferine çıkıyor. Akçaray adı verilen tramvay araçları 12 adetten oluşuyor. Yerli üretim olması ile ülke ekonomisine de katkı sunan Akçaray’ın tüm montajları Durmazlar Fabrikası’nda tamamlandı. Akçaray, Inno Trans gibi dünyanın sayılı fuarlarında sergilenerek büyük beğeni topladı.

14,8 kilometrelik hat boyunca öncelikle alt yapı imalatları baştan sona yenilendi. Bu doğrultuda içme suyundan kanalizasyonuna, elektrikten doğalgazına kadar farklı işlerde 30 kilometrelik alt yapı imalatı gerçekleştirildi. Böylece hattın geçtiği noktalardaki alt yapılar sorunsuz hale getirildi.

Hat boyunca yol çalışmalarının yapıldığı zamanlarda günlük 70 ton asfalt serim işlemi gerçekleştirildi. Hem tramvay araları hem de yolları için toplamda 2 bin 500 ton asfalt serildi. 15 bin metre küp taş serilerek tramvay alanlarının görselliği sağlandı. Tramvayın enerjisini ileteceği 408 kataner direk dikilirken, çift yönlü olarak 14,8 kilometrelik hatta tel çekildi. Akçaray Projesi’nde yapılan tel çekme işi 4 hat üzerinde gerçekleştirildi. Her biri 7 bin 400 metre olmak üzere toplam 29 bin 600 metre bakır tel çekildi.

Güzergah boyunca 4 adet orta ve 7 adet yan peronun bulunacağı Akçaray hattında sonrasında 11 adet istasyon yer alıyor. Otogar’dan başlayacak duraklar Yahya Kaptan, Yenişehir, Bekirdere, Mehmet Ali Paşa, Demokrasi Meydanı, Adliye, Yeni Cuma, Fevziye, Gar ve Seka Park olarak belirlendi. Engellilere uygun olarak dizayn edilen peronlar dört farklı tip olarak geliştirildi. 5 metrelik, 4,5 metrelik orta, 4 metrelik ve 2,5 metrelik yan peronlar olacak. Peronlar 50 metre uzunluğunda olacak peronlarda engelli rampası, engelli çizgileri bulacak.

Yüzde 100 alçak tabanlı, 5 modüllü çift yönlü tramvay Akçaray tramvay aracı 33 metre uzunluğuna, 2,65 metre genişliğine sahip. 3,3 metre yüksekliğindeki Akçaray tramvay aracı, azami 80 km hıza ulaşabiliyor. Araçta kayar kapı sistemi, sıkışma sensörü, kolay ulaşımlı ikaz butonları, 4 adet tekli 8 adet çiftli olmak üzere 12 adet yolcu kapısı bulunan tramvay aracında modüller arasında geçiş imkanı sağlayan çift duvarlı esnek körük sistemi yer alıyor.

Tramvay aracın 300 yolcu kapasitesine sahip olacak ayrıca 2 adet yolcu kliması ve 2 adet sürücü kliması bulunuyor.