Akçaray tramvay hattının 2. etabında ilk raylar döşendi

etabının ilk rayları, Başkan İbrahim Karaosmanoğlu’nun katıldığı törenle atıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Akçaray tramvay hattına ilave olarak projelendirdiği Sekapark-Plajyolu hattı çalışmaları hızla devam ediyor. Vatandaşlar tarafından sıkça kullanılan Akçaray, Sekapark-Plajyolu hattının ilk rayları bugün düzenlenen törenle döşendi. Sekapark- Plajyolu hattında ilk raylara sembolik olarak kaynak yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Akçaray tramvay hattını plaj yoluna kadar uzatacak çalışmaları başlattık. Kocaeli’mizin her köşesine raylı sistemi götürmeyi hedefliyoruz. Türkiye artık bu tür projeleri yapabilecek güçtedir” ifadelerini kullandı. Sekapark Bilim Merkezi önünde gerçekleştirilen törene Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun yanı sıra, AK Parti Milletvekili Zeki Aygün, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, müteahhit firmanın yetkilileri, çalışanlar ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

“Akçaray tramvay hattımız bizim beklediğimizden daha büyük ilgi gördü”

Gerçekleştirilen törenle hattın ilk raylarına sembolik olarak kaynak yapan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Akçaray tramvay hattımız bizim beklediğimizden daha büyük ilgi gördü halkımızdan. Bunun için bizim içimizi büyük ölçüde rahatlattı. Yahyakaptan ve Seka Park arasında yolculuğu çok büyük ölçüde rahatlattı. Gelişen dünyada trafik yavaşlar. Ve şehirler bu şekilde trafiği rahatlatabilirler. Biz de bu ilgi geldikten sonra projemizi hızlandırdık biraz. Şimdi 4 kilometre daha uzatıyoruz. Seka Park alanından Kuruçeşme’ye yakın olan Plaj Yolu’na kadar bunu tamamlayacağız. İnşallah yıl sonuna kadar bitecek ve okullar bölgesini de çok rahatlatacak bir proje. Şu anda ilk ray döşemesini yapıyoruz, çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Daha sonra ne yapacağız? Doğu tarafına doğru, ALikahya’ya doğru çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki yıllarda, 2019-2020 yıllarında o tarafa doğru daha güçlü bir şekilde gideceğiz. Bir de yeni yapılan Şehir Hastanesi’ne düşünüyoruz. Başiskele, Gölcük ilçeleri için de arkadaşlarımız teknik çalışmaları devam ettiriyor” dedi.

Kocaeli’ndeki tramvay hattı uzunluğu 20 kilometreye çıkacak

İki kısım halinde yapılacak olan Sekapark - Plajyolu hattı projesinde 4 istasyon bulunacak. Çalışmalar kapsamında eski olan menfez ve köprüler yıkılarak yenileri inşa ediliyor. Bin 600 metrelik Seka Devlet Hastanesi - Okullar Bölgesinden oluşan birinci kısım, 300 günde yapılarak, özellikle öğrenim gören öğrencilerin hizmetine sunulacak. Projenin devamındaki 600 metrelik ikinci kısım 240 günde tamamlanacak. Projenin tamamı 540 günde bitirilecek. Günlük kullanımda vatandaşların sıkça tercih ettikleri Akçaray Tramvay hattına 4 yeni istasyon yapılacak. 2.2 kilometre uzunluğundaki hatta istasyonlar Seka Devlet Hastanesi, Kongre Merkezi, Okullar Bölgesi ve Plajyolu mevkilerinde bulunacak. Gidiş-dönüş 15 kilometrelik mevcut tramvay hattına 5 kilometrelik tramvay hattının eklenmesiyle Kocaeli’ndeki tramvay hattı uzunluğu 20 kilometreye çıkartılmış olacak.