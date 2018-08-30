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30 Ağustos 2018 17:13

Akçaray, tüm gün gözetim altında

İzmit şehir merkezinde hizmet veren Akçaray, kameralar ve kontrol merkezi tarafından 7 gün 24 saat gözleniyor.

Akçaray, tüm gün gözetim altında

30 Ağustos 2018 17:13


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan ve UlaşımPark A.Ş. tarafından işletilen Akçaray, her gün binlerce yolcu tarafından kullanılıyor. Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ilgi gösterdiği Akçaray’da mağduriyetlerin oluşmaması için güvenlik tedbirleri de alıyor. Kontrol merkezi ve kameralarla 7 gün 24 saat gözlemlenen tramvay hattında yolcuların güvenliğinin sağlanabilmesi ve rahat ulaşımı için tüm hat kontrol altında tutuluyor.


Akçaray tramvay hattı, güzergahı toplamda 160 kamerayla izlenirken tramvay araçlarının içindeki toplam 144 kamera da yolculuk sırasında yaşananları kontrol merkezine iletiyor. Kontrol merkezinde personel tarafından ekranlara düşen görüntüler anlık olarak izlenerek olası aksiliklere anında müdahale ediliyor. Ayrıca tramvay güzergahında olan diğer tüm olaylarla ilgili kolluk kuvvetleriyle bilgi ve görüntü paylaşımı da yapılıyor. Görüntüler 30 gün süre ile arşivleniyor. Kural ihlali yaparak tramvay hattına giren araçların tespit edilerek cezai işlem uygulanmak üzere ilgili makamlara iletiliyor.


Kapsamlı ve entegre bir veri tabanlı kontrol ve izleme sistemi ile tramvayın yüksek voltaj sistemi de takip ve kontrol ediliyor. Gece çalışma yapıldığında ilgili bölgenin elektriği izaleme sistemi operatörü tarafından kesilerek güvenli bakım ve arıza çalışmaları yapılıyor. Tramvay hattı üzerinde çalışma yapacak tüm kurum ve tüzel kişilerin İSG kuralları gereğince Ulaşım Park A.Ş. çalışma izin ofisinden belge almaları gerekiyor. Belgesi olmayan çalışmalar kontrol merkezi tarafından tespit edilerek gerekli müdahaleler anlık olarak yapılıyor.




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