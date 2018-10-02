Akçaray, yeni Kocaeli Stadına kadar uzatılacak

MÜSİAD'ın düzenlediği Danışma Meclisi gecesine katılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Akçaray'ın yeni Kocaeli Stadyumuna kadar uzatılacağını söyledi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kocaeli Şube Başkanı Celal Ayvaz'ın organize ettiği “Danışma Meclisi” toplantısına katıldı. Genel bir istişarenin gerçekleştirildiği toplantıda genel ve yerel birçok konu ele alındı. Kocaeli hakkında sorulan sorulara içtenlikle cevap veren Karaosmanoğlu, Tramvay projesinin Kocaeli Stadyumuna uzatılması konusunda proje çalışmalarına başladıklarını da söyledi.

Kentin gelişmesi için hayata geçirilen ve yapılacak olan projelerden bahseden Karaosmanoğlu, “Büyükşehir Belediyesi olmanın en büyük faydası olarak doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine her noktaya hizmet götürdük. Sanayicimizle, ticaret erbabımızla ve üreticimizle her daim bir araya geldik. Bugün de bunlardan bir tanesine hep birlikte şahit oluyoruz. Akçaray, 41 bin yolcu taşıma sayısını geçerek çok önemli bir başarıya imza attı. Kaliteli bir hizmet anlayışıyla halkımıza hizmet eden tramvayımızın hatlarına yenilerini eklemek içinde çalışıyoruz. Bu konuda Kuruçeşme'ye doğru uzanan Akçaray, Alikahya bölgesinde yer alan Kocaeli Stadyumu'na uzatılması için proje çalışmasına başladık" dedi.

Gebze'de metro projesinin inşa çalışmasına başlandığını da belirten Karaosmanoğlu, "Müteahhit firmamız hazırlıklarını tamamlayarak başladı. Darıca'dan Organize Sanayi bölgelerine ulaşacak metromuz ulaşımda çok önemli bir ihtiyaca cevap verecek. Her yıl 50 bin insan Kocaeli'ne göç ediyor. Bu kentimize göç eden nüfusun tüm ihtiyaçlarına cevap verildi. Kentimizde tüm hizmetler bütün olarak ele aldık. 2007 yılında plansız bir karış yerimiz kalmadı. Özellikle o dönem ki İmar Komisyonu Başkanımız İlyas Şeker bu konuda yoğun bir mesai harcadı” diye konuştu.

Toplantı fikir alışverişlerinin ardından sona erdi.